EDİRNE:
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13 Ekim 2018 Cumartesi 15:00

Edirne 6. Kitap Fuarı rengarenk

Edirne Belediyesinin organizasyonuyla düzenlenen ve Edirnelilerin her yıl heyecanla beklediği Edirne 6. Kitap Fuarı’nda hafta sonu kültür şöleni yaşandı.

Edirne 6. Kitap Fuarı rengarenk
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Edirne Belediyesinin organizasyonuyla düzenlenen ve Edirnelilerin her yıl heyecanla beklediği Edirne 6. Kitap Fuarı’nda hafta sonu kültür şöleni yaşandı.

Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, okuyucuları yazarlarla bir araya getirmek için düzenlenen Edirne 6. Kitap Fuarı, Kipa Alışveriş Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilerine açtı. 62 seçkin yayınevi ve birbirinden değerli yazarların ağırlandığı kitap fuarına Edirneliler hafta sonu büyük ilgi gösterdi. Edirneliler, sevdikleri yazarlarla buluşma fırsatı bulurken; kitapların dünyasında keyifli anlar yaşadı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Kitap Fuarı’nı eşi Esra Gürkan ile birlikte ziyaret etti. Yayınevlerini tek tek ziyaret eden Gürkan, yazarlarla da sohbet ederek, kitaplarını imzalattı. Kitap Fuarı’na düzenlenen söyleşiler de renk kattı.
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