Edirne Bahar Şenlikleri başlıyor

Türk müzik dünyasının ünlü isimlerinin Edirnelilerle buluştuğu Edirne Bahar Şenliği bugün başlıyor. 2-3-4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan şenlikte Edirneliler sıcak havayla birlikte müziğin de tadını çıkaracak.

Edirne’de özel bir tesiste 2-3-4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan şenlikte Athena’dan Moğollar’a, Yeni Türkü’den MFÖ’ye kadar Türk müzik dünyasının unutulmaz isimleri Edirneliler için sahne alacak.

Aziz Gül Prodüksiyon tarafından düzenlenen şenliğin ilk gününde Trakya Üniversitesi (TÜ) Müzik Grubu saat 17.00’da sahne alarak açılış konserini gerçekleştirecek. TÜ Müzik Grubu’nun ardından Edirne’nin yerli grubu DİP sahne alacak. Alternatif Türk müziğin sevilen ismi Manuş Baba’nın da yer alacağı konserin ilk gününde son olarak Türk Pop-Rock müziğin unutulmaz ismi MFÖ Edirnelilerin karşısına çıkacak.

Şenlik programının ikinci günü de Emre Gacal, Sezer Altınok, Yeni Türkü ve Duman konserleriyle tamamlanacak. 4 Mayıs’ta şenliğin son gününde Çizgi, Cenk Cankaya, Moğollar sahne alacak. Kapanış konserini ise Athena gerçekleştirecek.

Organizasyon hakkında açıklama yapan Aziz Gül, "Edirnemiz başlı başına bir tarih, kültür ve sanat şehri. Biz de elimizden geldiği kadar Edirnemizin kültür ve sanat çalışmalarında yer alıp katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu zamana kadar pek çok konser ve festivale imza attık ve Edirne’de yaşayan vatandaşlarımızdan olumlu geri dönüşler aldık. Biz de Edirnemizin 2018’de bahar ayına şenlik havasında başlaması için Edirne Bahar Şenlikleri’ni düzenledik. Bize bu yolda katkı sağlayan, destek veren ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürler. Edirnelileri şenlik havasında baharı kutlamak için konserlerimize davet ediyorum. Daha pek çok farklı konseptler ve festivallerle Edirnelilerin ve Trakya halkının karşınıza çıkacağız” ifadelerini kullandı.