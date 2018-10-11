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11 Ekim 2018 Perşembe 16:27

Edirne esnafına ücretsiz dil kursu

Edirne’de komşu ülkelerden gelen turistlere daha iyi hizmet vermek için amacıyla esnafa ve turizmcilere yönelik ücretsiz dil kursu açılacak.Edirne Valiliği, Trakya Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl...

Edirne esnafına ücretsiz dil kursu
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Edirne’de komşu ülkelerden gelen turistlere daha iyi hizmet vermek için amacıyla esnafa ve turizmcilere yönelik ücretsiz dil kursu açılacak.

Edirne Valiliği, Trakya Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile hazırlanan “Dil Bil, Kendini Geliştir” projesinin imza töreni Valilik toplantı salonunda yapıldı.

Projenin imza töreninde konuşan Edirne Valisi Günay Özdemir, son aylarda ziyaret sayıları artan komşu ülkelerden gelen turistlere daha iyi hizmet vermek için esnafın dil öğrenmesi gerektiğini belirtti. Gelen turistleri iyi ağırlamak adına turizmcinin, esnafın dil öğrenmesi gerektiğini vurgulayan Vali Özdemir, esnaflar, turizmciler ve Edirne’de iş yapan herkesten Bulgarca ve Yunancayı öğrenmek için talepte bulunmasını istiyoruz. Biz onlara kurs açalım. Hiç olmazsa gelen misafirlerimize çok daha iyi hizmet edebilecek dile de kavuşmuş olsunlar. Bu teklifimizi yapıyoruz. Onlardan da bu talebi bekliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Özdemir, Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu, Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Zekeriya Bayrak, protokolü imzalanırken kursa katılmak isteyenler başvurularını Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’ne 15-19 Ekim tarihleri arasında yapılabilecek.
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