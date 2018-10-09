Edirne Ziraat Odası Başkanı Yorulmaz: 'Ayçiçeğinde yüzde 50 açık var'

Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, Türkiye’nin ayçiçeği üretiminde yüzde 50 açığı olduğunu söyledi.Yorulmaz, "Türkiye’de yıllar itibariyle 1 milyon ton ile 1 milyon 200 bin ton ayçiçeği üretim var. İklim ve hava şartları...

Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, Türkiye’nin ayçiçeği üretiminde yüzde 50 açığı olduğunu söyledi.

Yorulmaz, "Türkiye’de yıllar itibariyle 1 milyon ton ile 1 milyon 200 bin ton ayçiçeği üretim var. İklim ve hava şartları iyi olduğunda verim artıyor. Kötü olduğu, yağış alamadığımız yıllarda da 800 bin tonlara kadar düşüyoruz. Bu yıl iklim şartları bazı bölgelerde olumluydu. Dekar başına 300-350 kilo verim aldık. Ama bazı bölgelerde 100-150 kiloda kaldı. Bu lokal bir verim. Bazı bölgelerde aşırı yağıştan dolayı ayçiçeği hastalıkta yaptı. Bu anlamda Türkiye’nin yüzde 50 açığı var. Petrolden sonra yurt dışına en çok döviz ödediğimiz yağlık bitkiler ve ham yağlar yani emtia" dedi.

"Girdiler artıyor"

Çiftçinin girdi fiyatlarının arttığını belirten Yorulmaz, "Çiftçinin dekar başına kazancını arttırırsanız ekimde artar, Türkiye’deki yağ açığı kapanır. Şu anda piyasalarda bir gevşeme var. Tarım girdileri her gün artıyor. Geçen sene 80 kuruş olan gübre şu anda 2 lira 40 kuruş. Mazot geçen sene 4 liraydı. Şimdi 6 lira 30 kuruş. Girdiler her gün artıyor ama ürün fiyatları düşüyor. Bu mantıkta devam edilirse çiftçi üretimden uzaklaşır ve ithalata bağımlı kalınır" ifadelerini kullandı.

"Destek arttırılmalı"

Devlet desteklemesinin arttırılması gerektiğini savunan Yorulmaz, "Ayçiçeğinin 40 kuruş desteği var ama pamuğun 80 kuruş. Türkiye’de neden 80 kuruş yaptılar pamuğu. Çiftçi uzaklaştı pamuktan tekrar pamuk eksin diye primini arttırdılar. Bu mantıkla devam edersek ayçiçeğinden çiftçi uzaklaşacak" diye konuştu.