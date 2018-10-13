Edirne Ziraat Odası Başkanı Yorulmz: 'Çeltik var alan yok'

Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, hasadı devam eden çeltiğin satın alınmadığını ileri sürdü. Yorulmaz, çeltiğin kilogram satış fiyatının 2 liraya kadar düştüğünü belirterek, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin bir an önce alım fiyatını açıklaması gerektiğini ifade etti.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, hasadı devam eden çeltiğin satın alınmadığını ileri sürdü. Yorulmaz, çeltiğin kilogram satış fiyatının 2 liraya kadar düştüğünü belirterek, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin bir an önce alım fiyatını açıklaması gerektiğini ifade etti.

Yorulmaz, "Çelitk hasadı devam ediyor. Piyasalarda alıcı yok. Sanayici ve Toprak Mahsulleri Ofisi alım yapmıyor. Çiftçi perişan durumda. Buradan herkese sesleniyorum. Çiftçiyi bu kadar üzmenin anlamı yok. Toprak Mahsulleri Ofisi bir an önce alım fiyatını açıklayıp alım yapması gerekiyor. Sanayici de bu insanların kazancına göz dikmesin. Sanayici de zamanla mağdur olacak çiftçi üretimi bırakırsa. Ham maddeyi bulamayıp, işleyemeyecekler. Çeltik tarımı çok zor ve meşakkatli. Bu anlamada gereğinin yapılmasını istiyorum. Üstüne basa basa söylüyorum, çeltik üreticisi çok zor durumda. Çeltik 2 liraya düştü. Alıcı yok. Bu durumda devam edersek ülke üretimi çok kötüye gidiyor. Çiftçi üretimden uzaklaşıyor. Gelecekte çok zorlanacağız" diye konuştu.