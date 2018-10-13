EDİRNE:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Ekim 2018 Cumartesi 13:11

Edirne Ziraat Odası Başkanı Yorulmz: "Çeltik var alan yok"

Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, hasadı devam eden çeltiğin satın alınmadığını ileri sürdü. Yorulmaz, çeltiğin kilogram satış fiyatının 2 liraya kadar düştüğünü belirterek, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin bir an önce alım fiyatını açıklaması gerektiğini ifade etti.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Yorulmz: 'Çeltik var alan yok'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, hasadı devam eden çeltiğin satın alınmadığını ileri sürdü. Yorulmaz, çeltiğin kilogram satış fiyatının 2 liraya kadar düştüğünü belirterek, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin bir an önce alım fiyatını açıklaması gerektiğini ifade etti.

Yorulmaz, "Çelitk hasadı devam ediyor. Piyasalarda alıcı yok. Sanayici ve Toprak Mahsulleri Ofisi alım yapmıyor. Çiftçi perişan durumda. Buradan herkese sesleniyorum. Çiftçiyi bu kadar üzmenin anlamı yok. Toprak Mahsulleri Ofisi bir an önce alım fiyatını açıklayıp alım yapması gerekiyor. Sanayici de bu insanların kazancına göz dikmesin. Sanayici de zamanla mağdur olacak çiftçi üretimi bırakırsa. Ham maddeyi bulamayıp, işleyemeyecekler. Çeltik tarımı çok zor ve meşakkatli. Bu anlamada gereğinin yapılmasını istiyorum. Üstüne basa basa söylüyorum, çeltik üreticisi çok zor durumda. Çeltik 2 liraya düştü. Alıcı yok. Bu durumda devam edersek ülke üretimi çok kötüye gidiyor. Çiftçi üretimden uzaklaşıyor. Gelecekte çok zorlanacağız" diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku