EDİRNE:
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20 Temmuz 2018 Cuma 10:03

Edirne’de 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü

Edirne’nin Keşan ilçesinde 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü.İspat Cami Mahallesi Paşayiğit Caddesi üzerinde meydana gelen olayda; hurdacılık yapan Osman Kara daha önce husumeti olan E.P. ile Paşayiğit Caddesi üzerinde karşılaşarak, tartışmaya...

Edirne'de 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü
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Edirne’nin Keşan ilçesinde 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü.

İspat Cami Mahallesi Paşayiğit Caddesi üzerinde meydana gelen olayda; hurdacılık yapan Osman Kara daha önce husumeti olan E.P. ile Paşayiğit Caddesi üzerinde karşılaşarak, tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.P., Osman Kara’yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı. Osman Kara, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırılırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. E.P. ise polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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