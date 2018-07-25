Edirne’nin Keşan ilçesinde asayiş uygulaması yapıldı.Edirne İl ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezinde oluşturulan 5 uygulama noktasında vatandaşların kimlik sorgulaması yapılarak, durdurulan araçlar arandı. 100 polisin katıldığı uygulama yaklaşık 2 saat sürdü. Motosikletli Yunus timlerinin de destek verdiği uygulamada Keşan İlçe Emniyet Müdürü Zafer Akcan ekiplerden bilgi aldı.
Edirne’de geniş kapsamlı asayiş uygulaması
Edirne’nin Keşan ilçesinde asayiş uygulaması yapıldı.Edirne İl ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezinde oluşturulan 5 uygulama noktasında vatandaşların kimlik sorgulaması yapılarak, durdurulan araçlar...