EDİRNE:
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25 Temmuz 2018 Çarşamba 23:10

Edirne’de geniş kapsamlı asayiş uygulaması

Edirne’nin Keşan ilçesinde asayiş uygulaması yapıldı.Edirne İl ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezinde oluşturulan 5 uygulama noktasında vatandaşların kimlik sorgulaması yapılarak, durdurulan araçlar...

Edirne'de geniş kapsamlı asayiş uygulaması
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Edirne’nin Keşan ilçesinde asayiş uygulaması yapıldı.

Edirne İl ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezinde oluşturulan 5 uygulama noktasında vatandaşların kimlik sorgulaması yapılarak, durdurulan araçlar arandı. 100 polisin katıldığı uygulama yaklaşık 2 saat sürdü. Motosikletli Yunus timlerinin de destek verdiği uygulamada Keşan İlçe Emniyet Müdürü Zafer Akcan ekiplerden bilgi aldı.
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