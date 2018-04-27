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27 Nisan 2018 Cuma 17:03

Edirne’de Kırkpınar hazırlıkları

Edirne’de Tunca Nehri’nin taşması sonucunda zarar gören Sarayiçi Er Meydanı, 09-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne hazırlanıyor.Edirne Belediye Başkanlığının ev sahipliğinde 09-15 Temmuz tarihleri...

Edirne'de Kırkpınar hazırlıkları
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Edirne’de Tunca Nehri’nin taşması sonucunda zarar gören Sarayiçi Er Meydanı, 09-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne hazırlanıyor.

Edirne Belediye Başkanlığının ev sahipliğinde 09-15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali için Sarayiçi’nde hazırlıklar başladı. Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, taşkından dolayı zarar gören yaklaşık 2 bin metrekarelik alana doğal çim sererken, Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü de hem taşkından hem de kış aylarının olumsuz şartlarından dolayı hasar gören alanların tadilatını yapmak için hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.

657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali’ni bir hafta ertelediklerini belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Güreş Federasyonu ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda bu yıl 02-08 Temmuz 2018 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan, 657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali’nin, Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekilliği genel seçimleri nedeniyle, 09-15 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılmasına karar verdik" dedi.

Tarihi Kırkpınar Güreşleri’nin yapıldığı Sarayiçi’nin geçtiğimiz aylarda yaşanan taşkından dolayı zarar gördüğünü belirten Gürkan, "Edirne Belediyesi olarak 657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali’nin bir yandan kültürel etkinlikler programını hazırlarken, diğer yandan da güreşlerin yapılacağı alandaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz aylarda Tunca Nehri’nin taşması sonucunda Sarayiçi Er Meydanı da taşkından zarar görmüştü. Kırkpınar Er Meydanı ve çevresinde 1,5 milyon liralık maddi hasar oluştu. Ekiplerimiz, taşkından zarar gören Sarayiçi’ni Kırkpınar’a hazırlamak için çalışmalara başladı. Zarar gören tribünlerde bakım çalışmaları gerçekleştirilirken; duvarlarda boya, badana çalışması da başlatıldı. Ayrıca ekiplerimiz Er Meydanı’na 2 bin metrekarelik çim sererek; güreşlerin yapılacağı alanı pehlivanlara uygun hale getirecekler" şeklinde konuştu.

Gürkan, Er Meydanı’ndaki çalışmaların kısa bir süre sonra tamamlanarak, 657. Kırkpınar’a hazır hale getirileceğini söyledi.
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