Edirne’de Millet Kıraathanesi açıldı

Edirne Valiliği, Trakya Üniversitesi, Trakya Kalkınma Ajansı ve Edirne İl Müftülüğü’nün iş birliğinde hayata geçirilen Millet Kıraathanesi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Selimiye Camii’nin arkasında yer alan binada hizmet verecek olan Millet Kıraathanesi’nin açılışında konuşan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin “Selimiye’nin manevi gölgesinde değerli bir proje için bir aradayız. Burada herkesin kendisinden bir şeyler bulabileceği bir konsept çerçevesinde çalışmalar yapıldı. Valimiz Günay Özdemir bizlere şevk verdi. Millet Kıraathanemiz; Edirne Valiliği, Trakya Üniversitesi, Edirne Müftülüğü ve Trakya Kalkınma Ajansı’nın gayretleriyle vücut buldu. Edirneliler burada hem aradıkları kitapları bulabilecek hem de eğitim alabilecek” dedi.

Millet Kıraathanesi’nde Edirne Kitaplığı, sosyal bilimler, dini eserler, edebi eserler, çocuk kitapları, ansiklopediler, süreli yayınlar, çok satanlar, yeni çıkan kitaplar gibi birçok başlık altında 4 bin 574 adet kaynak bulunduğunu ve bu sayının zamanla daha da artacağını ifade eden Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Valimizin öncülüğünde Müftülüğümüz ve Kalkınma Ajansımızın destekleriyle güzel bir çalışmayı hayata geçirdik. Bu kütüphane ki, herkesin girebileceği, her yaşa hitap eden, kitaplarla birlikte Edirne’yi anlatan kitapların bulunacağı bir kütüphane. Tarih, sanat, şiir gibi akla gelebilecek her türlü kitaba bu çatı altında ulaşmak mümkün. Edirne 50 bin 000 öğrencisiyle eğitimi ve okumayı seven bir şehir. Millet Kıraathanesi’nin, şehrin entelektüel kimliğini geliştireceğine gönülden inanıyorum” diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Edirne’nin ihtiyacı olan pek çok alanda çalışmalar yaptıklarını ifade eden Edirne Valisi Günay Özdemir, kültür alanında da bu çalışmayı hayata geçirerek Millet Kıraathanesi’ni açtıklarını ifade etti. Millet Kıraathanesinin sadece kütüphane olarak hizmet vermeyeceğini belirten Vali Günay Özdemir, “Üniversite hocalarımızın ve öğrencilerimizin destekleriyle burada lise öğrencilerine matematik, Türkçe kursu gibi, eğitim hayatlarına destek verecek nitelikte çalışmalar da yapılacak. Konferanslar ve seminerlerle Edirnelilere farklı yollarla bilgilendirmeler ve eğitimler gerçekleştirilecek. Bu binada Edirne’nin ihtiyacı olan tüm eğitimler verilecek. Misafirlerimize çay ve kahvenin yanı sıra çeşitli yiyecekler de ikram edilecek. Büyükten küçüğe kısacası tüm Edirnelilere hitap eden Millet Kıraathanesi’ni hep beraber yaşatacağız” diyerek açılışın hayırlı olmasını diledi.

Konuşmalardan ardından kurdele kesimiyle birlikte Millet Kıraathanesi’nin açılışı gerçekleştirildi.