EDİRNE:
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21 Temmuz 2018 Cumartesi 16:27

Edirne’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Edirne’nin Enez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Enez sahil yolunda Orhan Çarıkçı yönetimindeki 22 LB 863 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi...

Edirne'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
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Edirne’nin Enez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Enez sahil yolunda Orhan Çarıkçı yönetimindeki 22 LB 863 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada; sürücü Orhan Çarıkçı, Zeynep Çarıkçı, Berna Yanık ve Zeynep Yelda Sağlam yaralandı. Yaralılar Keşan Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Zeynep Çarıkçı doktoraların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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