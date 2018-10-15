Edirne’de uyuşturucu ticareti yapanlara operasyon

Edirne’nin Keşan ilçesinde ilçe emniyet müdürlüğü tarafından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapan Şahıslara" yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon neticesinde; Yenimescit Mahallesinde yapılan aramada toplam; 1611,99 gr. Esrar, 28,94 gr. Eroin, 8,71 gr. Bonzai Maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak G.Y, A.Y. ve A. K. gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar haklarında tanzim edilen evrakla birlikte mahkemeye sevk edildi. .Y. ve A.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.K. tutuklanarak cezaevine kondu.