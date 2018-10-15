EDİRNE:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 10:52

Edirne’de uyuşturucuyla mücadele çalışmaları

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, “Uyuşturucu kullanan yaşlı yoktur. Çünkü uyuşturucu kullanan gençler, yaşlanacak kadar yaşamamaktadır” dedi.

Edirne'de uyuşturucuyla mücadele çalışmaları
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Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, “Uyuşturucu kullanan yaşlı yoktur. Çünkü uyuşturucu kullanan gençler, yaşlanacak kadar yaşamamaktadır” dedi.

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Edirne Tüm Uyuşturucu Maddelerle Mücadele ve Eğitim Derneği koordinesinde Karaağaç’ta bir kafeteryada düzenlenen programda, ‘Madde kullanım riski ve madde bağımlılığından korunma’ masaya yatırıldı.

Edirne’nin Karaağaç Mahallesi’nde yaşayan gençler, ülkenin ve şehirlerin kanayan yarısı haline gelen uyuşturucu batağından gençleri kurtarmak için ve yeni jenerasyonların da bilinçli hareket etmelerini sağlamak için dernek kurdu. Edirne Tüm Uyuşturucu Maddelerle Mücadele ve Eğitim Derneği Başkanı Haldun Karakaşlı, Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş’a, kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

“Yol haritamızı belirledik”

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş da, “Uyuşturucu kullanan yaşlı yoktur. Çünkü uyuşturucu kullanan gençler, yaşlanacak kadar yaşamamaktadır. Sosyal Hizmet Uzmanlarımız ve ASDEP personelimiz ile "Tüm Uyuşturucu ile Mücadele ve Eğitim Derneği" üyelerimize Karaağaç Mahallesinde misafir olup, yol haritamızı belirledik. Uzmanımız Nil Uçak Aleşçi tarafından verilen eğitim sonrası yapılacak çalışmaları ve Sosyal Hizmet Çalışmalarını konuştuk. Başta Dernek Başkanımız Haldun Karakaş ve Dernek üyelerimize konuya gösterdikleri hassasiyet ve çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
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