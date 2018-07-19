Edirne’de vatandaş Saros Körfezi’ne liman istemiyor

Edirne’nin Keşan ilçesi Sazlıdere sahiline yüzer LNG tanklarının yanaşacağı liman yapılması projesiyle ilgili halka yönelik bilgilendirme toplantısı, belirlenen adresin yetersiz olması nedeniyle gerçekleştirilemedi.Toplantı köy kahvehanesinde...

Edirne’nin Keşan ilçesi Sazlıdere sahiline yüzer LNG tanklarının yanaşacağı liman yapılması projesiyle ilgili halka yönelik bilgilendirme toplantısı, belirlenen adresin yetersiz olması nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Toplantı köy kahvehanesinde yapılması planlanıyordu. Ancak katılımın yoğun olması nedeniyle vatandaşların tümü kahvehaneye alınamadı. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekilleri Okan Gaytancıoğlu ve Erdin Bircan, toplantının bu şartlarda yapılamayacağını İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Abdullah Bülbül’e illetti. Toplantıya katılan vatandaşlar ise kahvehanenin küçük olması nedeniyle toplantının ileri bir tarihi ertelenmesini istedi.

Konuyla ilgili olarak Gaytancıoğlu, Bircan ve Bülbül bir süre görüştü. Daha sonra toplantının ileri bir tarihte yapılacağı açıklandı.

Toplantının yapılacağı alana gelen Sazlıdere köyünden 78 yaşındaki Fatma Sençper, projeye tepki göstererek, “Çoluk çocuğumuzun rızkı, nafakası ile oynamasınlar. Oynasınlar diye para veriyorlar! Yaptırmayız, bitti! Buraya giremezler. Vermeyiz onlara.” şeklinde konuştu.

Toplanan kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı.