Elektrik akımına kapılan genç işadamı hayatını kaybetti

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir elektrik firması sahibi olan 43 yaşındaki Ertan Çetin, elektrik akımına kapılarak, hayatını kaybetti.
Olay, Mecidiye köyü Baba Dere mevkiinde meydana geldi.
Elektrik ana hattından Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin su pompalarına giden hattaki arızayı gidermek için direğe çıkan Çetin, elektrik akımına kapıldı.
Olay sırasında direk üzerinden çıkan sesi yakınlardaki bir taş ocağında çalışan işçilerin duyduğu ve Ertan Çetin’in cenazesinin görüldüğü öğrenildi.
Haber verilmesi üzerinde olay yerine Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Erikli Karakol Komutanlığı, TREDAŞ, Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibinin ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Çetin’in cenazesi, itfaiye tarafından direkten indirildi.
Olay yerine gelen Ertan Çetin’in yakınları ve çalışanları gözyaşlarına hakim olamadı.Çetin’in cenazesi Keşan Devlet Hastanesi morguna oradan da detaylı otopsisi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.