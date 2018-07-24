24 Temmuz 2018 Salı 16:12

Eve yapılan baskında uyuşturucu madde ele geçirildi

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir eve yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Yenimescit Mahallesi’nde bir ikamette yaptıkları...