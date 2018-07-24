Edirne’nin Keşan ilçesinde bir eve yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Yenimescit Mahallesi’nde bir ikamette yaptıkları aramada; satışa hazır 84 fişek bonzai maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili A.D. (25) ve Ç.D. (41) gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen A.D. tutuklanarak cezaevine konurken, Ç.D. serbest bırakıldı.
Eve yapılan baskında uyuşturucu madde ele geçirildi
Edirne’nin Keşan ilçesinde bir eve yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Yenimescit Mahallesi’nde bir ikamette yaptıkları...