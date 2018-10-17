EDİRNE:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 10:02

Galatasaray sevdalısı Oğuz Arda’nın ismi kütüphaneye verildi

Edirne’nin Keşan ilçesinde, Marmara Üniversitesi UltrASLAN UNI üyeleri tarafından Tekirdağ’daki tren kazasında hayatını kaybeden Galatasaray aşığı Oğuz Arda Sel adına kütüphane oluşturuldu.Türkmen İlk ve Ortaokuluna gelen üyeler,...

Galatasaray sevdalısı Oğuz Arda'nın ismi kütüphaneye verildi
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Edirne’nin Keşan ilçesinde, Marmara Üniversitesi UltrASLAN UNI üyeleri tarafından Tekirdağ’daki tren kazasında hayatını kaybeden Galatasaray aşığı Oğuz Arda Sel adına kütüphane oluşturuldu.

Türkmen İlk ve Ortaokuluna gelen üyeler, okul içerisinde ayrılan alanda düzenlemeler yaparak, kütüphane oluşturdu. Kütüphanenin açılışına Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Sel, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Mısra Sel, açılışta yaptığı konuşmada, "Galatasaray sevdalısı oğlum Oğuz Arda Sel’in adının yaşatılacağı böyle bir anlamlı projede emeği geçen herkese teşekkür ederim. Benim için çok anlamlı bir çalışma oldu" dedi.

Daha sonra söz alan İlhan Saz ise yardımlaşmanın, vefanın unutulmadığını bir kez daha gösteren Marmara UltrASLAN UNI üyelerine duyduklarını memnuniyeti dile getirerek, bu anlamlı bu projeye katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Açılışın ardından, grup üyeleri ve öğrenciler Galatasaray tezahüratı yaptı.
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