Gönüllü yerel havyan koruyucuları

Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından gönüllü vatandaşlara ‘Yerel Hayvan Koruyuculuğu Eğitimi’ verildi.Yerel Hayvan Koruma Kimliği’ne sahip olacak olan hayvanseverlere Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul...

Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından gönüllü vatandaşlara ‘Yerel Hayvan Koruyuculuğu Eğitimi’ verildi.

Yerel Hayvan Koruma Kimliği’ne sahip olacak olan hayvanseverlere Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, Edirne Belediyesi’nin sokak hayvanları ile ilgili yaptığı çalışmalar konusunda bilgi verdi.

Edirne Orman İşletme Müdürlüğü’ne başvuran 30 hayvansevere ‘Yerel Hayvan Koruyuculuğu Eğitimi’ 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince Edirne Belediyesi tarafından verildi. Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimde söz alan Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı’nın Trakya’nın en iyi hayvan barınağı olduğunu söyledi.

Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı’ndaki kaliteyi ve kapasiteyi her geçen gün arttırmaya devam ettiklerini belirten Tanrıkulu, Edirne Belediyesi olarak doğadaki bütün canlıların yaşam hakkına saygılı olduklarını anlattı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın da kendilerine bu konuda büyük destek verdiklerini belirten Tanrıkulu, herkesi Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı’nı görmeye; yapılan çalışmaları yakından incelemeye davet etti.

Edirne Belediyesi olarak statüleri, egoları bir kenara bıraktıklarını ve sadece hayvanları düşündüklerini belirten Tanrıkulu, “Bu eğitime katıldığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Bilgi insanı güçlendirir. Edirne Belediyesi’nin sokak hayvanları ile ilgili yaptığı çalışmaları lütfen yerinde gelip görün. Sosyal medyada yayınlanan manipülasyonlara inanmayın. Barınağımızı gelin ve yakından inceleyin. Ve sosyal medyadan hayvanlara yardım edeceğiz vaatlerine inanmayın ve verdikleri IBAN’lara para yatırmayın” dedi.

Tanrıkulu, Edirne Belediyesi tarafından verilen eğitimi tamamlayanların Orman İşletme Müdürlüğü’nden Yerel Hayvan Koruma Kimliği almaya hak kazanacağını söyledi.

Daha sonra Edirne Belediyesi Personelleri; Veteriner Hekim İsmail Tatlıgil ile Müslüm Karadağ, Trakya Veterinerler Odası Başkanı Dr. Erdal İlgü ve Orman Mühendisi Nazan Erkürekçi; hayvanların kısırlaştırılması, aşılanması, sahiplenilmesi, havanların bakım ve beslenmesi ile hayvan davranışları konularında eğitim verdi.