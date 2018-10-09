Kayseri Ticaret Borsası’ndan ETB’ye ziyaret

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ve Meclis Başkanı Fahrettin Çalışkan ile Meclis üyelerinden oluşan heyet, Edirne Ticaret Borsası’na (ETB) iş geliştirme ziyareti gerçekleştirdi.Ziyaret programında ETB Yönetim...

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ve Meclis Başkanı Fahrettin Çalışkan ile Meclis üyelerinden oluşan heyet, Edirne Ticaret Borsası’na (ETB) iş geliştirme ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaret programında ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk ve Meclis Başkanı Fedai Canım ile Meclis üyeleri hazır bulundu. Heyet, hayata geçirilmesi planlanan Hububat Merkezi, Elektronik Satış Salonu ve Lisanslı Depoculuk projeleri kapsamında, ETB’ye ait hububat ve yağlı tohumlar ile canlı hayvan satış tesisleri ve lisanslı depo tesislerinde incelemelerde bulundu.

Salon satışlarını izleyerek işleyişleri hakkında yetkililerden bilgi alan heyete; ETB’nin faaliyetleri ve projeleri hakkında ayrıntılı bir sunum gerçekleştirildi.

Akreditasyon sistemi kapsamında yürütülen faaliyet ve uygulamalar hakkında da karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyaretin sonunda, ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk ve Meclis Başkanı Fedai Canım tarafından heyete günün anısına Edirne toprağından yapılan Selimiye Camii motifli ve Edirnekâri işlemeli seramik tabak hediye edildi.