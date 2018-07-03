EDİRNE:
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03 Temmuz 2018 Salı 01:57

Kazada, baba hayatını kaybetti, küçük kızı yaralandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde Karlıköy’de meydana gelen trafik kazasında direksiyon başında fenalaşan B.A., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 13 yaşındaki kızı Z.N.A. ise yaralandı.

Kazada, baba hayatını kaybetti, küçük kızı yaralandı
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Edirne’nin Keşan ilçesinde Karlıköy’de meydana gelen trafik kazasında direksiyon başında fenalaşan B.A., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 13 yaşındaki kızı Z.N.A. ise yaralandı.

B.A. (47) yönetimindeki 34 YDD plakalı araç, seyir halindeyken sürücüsünün aniden rahatsızlanması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solunda bulunan trafik levhasına çarptı. Kazada sürücü B.A. ağır, kızı Z.N.A. (13) ise hafif şekilde yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen 112 acil ambulansıyla Keşan Devlet Hastanesine götürüldü. B.A. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

B.A.’nın cesedi kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için İstanbul Adli Tıp Kurulu’na sevk edilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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