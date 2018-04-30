Keşan’da kandil dolayısıyla lokma dağıtıldı

Edirne’nin Keşan ilçesinde Keşan Belediyesi, Berat Kandili vesilesiyle lokma dağıttı.Keşan’da kandil dolayısıyla 2 bin adet lokma dağıtıldı. İzzetiye’deki lokma dağıtımına; Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Cengizhan Aktan ile...

Edirne’nin Keşan ilçesinde Keşan Belediyesi, Berat Kandili vesilesiyle lokma dağıttı.

Keşan’da kandil dolayısıyla 2 bin adet lokma dağıtıldı. İzzetiye’deki lokma dağıtımına; Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Cengizhan Aktan ile İzzetiye Muhtarı Kadir Girgin ve eski Muhtar İbrahim Kavaklı katıldı.

Aktan, Keşan-Uzunköprü kara yolunda görev yapan İlçe Trafik ekibine de lokma ikramında bulundu. Paşayiğit’teki lokma dağıtımına ise Aktan ile birlikte Keşan Belediye Meclisi üyesi İbrahim Gül katıldı.

Vatandaşlar, lokma ikramı nedeniyle Keşan Belediyesine teşekkür etti.