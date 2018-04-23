EDİRNE:
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23 Nisan 2018 Pazartesi 17:17

Meriç Nehri kıyısında erkek cesedi bulundu

Edirne’nin Enez ilçesinde askeri yasak bölgedeki Meriç Nehri kıyısında erkek cesedi bulundu.

Meriç Nehri kıyısında erkek cesedi bulundu
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Edirne’nin Enez ilçesinde askeri yasak bölgedeki Meriç Nehri kıyısında erkek cesedi bulundu.

Edirne’nin Enez ilçesine bağlı Gaziömerbey Mahallesi’ndeki mezbaha mevkiinde bulunan 1’inci derece askeri yasak bölgedeki Meriç Nehri kıyısında bir erkek cesedi olduğunu fark eden askerler durumu polise bildirdi.

Üzerinden kimlik çıkmayan ve yasa dışı yollardan Yunanistan’a kaçmak isteyen kaçağın boğulduğu tahmin edilirken, kaçağa ait ceset sudan çıkarıldı. Ceset, savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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