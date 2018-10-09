Minik kalplerden Kızılay’a tam destek

Kızılay Kan Merkezi tarafından başlatılan ’Kan Ver Hayat Ver’ kampanyası kapsamında, Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu öğrencileri okul bahçesinde kurulan kan bağış çadırında gönüllü olarak faaliyet gösterdi.

Kızılay Kan Merkezi tarafından başlatılan ’Kan Ver Hayat Ver’ kampanyası kapsamında, Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu öğrencileri okul bahçesinde kurulan kan bağış çadırında gönüllü olarak faaliyet gösterdi.

Edirne merkez Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu öğrencileri Kızılay Kan Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirdikleri çalışmayla hafta boyunca Edirnelileri kan bağışı yapmaya davet etti.

Minik öğrenciler, giydikleri Kızılay kıyafetleriyle gönüllü olarak çalışırken, gösterdikleri sosyal sorumluluk örneği de herkesin beğenisini topladı.

Öğretmen, öğrenci ve velilerin yoğun ilgi gösterdiği kampanyayla ilgili konuşan Edirne Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Ömer Faruk Önder, “Bugün Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulundayız. Tüm öğrenciler, veliler, öğretmenler ve başta İl Milli Eğitim Müdürlüğü kan bağışı kampanyamıza destek veriyorlar. Güzel bir kampanyamız var ve ‘1 kan 3 hayat’ diyoruz. Hedefimiz, 300’lü sayılara yaklaşmak. İnşallah bu sayıya ulaşabileceğiz” dedi.