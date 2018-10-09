EDİRNE:
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09 Ekim 2018 Salı 18:02

Oğuz Arda Sel Futbol Akademisi açılıyor

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde öğrenim gören 7-14 yaş arası öğrencilerin profesyonel antrenörler eşliğinde futbol bilgi ve becerilerinin gelişmesi, kötü alışkanlıklardan uzak durmaları ve şehrin takımlarına futbolcu yetiştirilmesi hedefleriyle Uzunköprü Belediyesi tarafından Uzunköprüspor işbirliği ile Oğuz Arda Sel Futbol Akademisi kuruldu.

Oğuz Arda Sel Futbol Akademisi açılıyor
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Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde öğrenim gören 7-14 yaş arası öğrencilerin profesyonel antrenörler eşliğinde futbol bilgi ve becerilerinin gelişmesi, kötü alışkanlıklardan uzak durmaları ve şehrin takımlarına futbolcu yetiştirilmesi hedefleriyle Uzunköprü Belediyesi tarafından Uzunköprüspor işbirliği ile Oğuz Arda Sel Futbol Akademisi kuruldu.

Uzunköprü Belediyesi’nden yapılan açıklamada, öğrencilerin tüm spor malzemeleri belediye tarafından ücretsiz olarak verileceği, futbol akademisinde eğitim alacakları süre ve zamanlar okul derslerini aksatmayacak şekilde planlanacağı, yazılı sınav notları sürekli takip edileceği, futbol eğitiminin derslerine olan ilgisinin azalmasına izin verilmeyeceği kaydedildi.

Kayıtlar, 11 Ekim 2018 mesai bitiminde sona ererken, başvuru ve kayıt olmak isteyen öğrenciler Uzunköprü Belediyesi Halk Masası ve Atatürk Kültür Merkezi’ne başvuracaklar.

Öte yandan, futbol tutkunu minik Oğuz Arda Sel geçtiğimiz aylarda Çorlu’da yaşanan feci tren kazasında hayatını kaybeden 25 kişi arasında yer alırken, Sel’in en büyük halinin Barcelona futbol takımında oynamak olduğu ortaya çıkmıştı. Uzunköprü Belediyesi ve Uzunköprüspor minik Sel’in adını kurdukları futbol akademisinde yaşatmayı hedefliyor.
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