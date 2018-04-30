EDİRNE:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 18:10

Otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Edirne’nin Keşan ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 sürücü yaralandı.

Otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
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Edirne’nin Keşan ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 sürücü yaralandı.

Kaza; Keşan-Mecidiye karayolu üzerinde seyreden Yılmaz İbriceli yönetimindeki 22 RE 133 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hüseyin Yıldırım yönetimindeki 22 AH 679 plakalı traktörün Büyükdoğanca köyü girişinde çarpışması sonucu meydana geldi.

Kazada yaralanan ve otomobilde sıkışan İbriceli, Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait kaza kırım ekibi tarafından araçtan çıkartılarak 112 Acil Servis ambulansı ile kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Traktörün sürücüsü Yıldırım ise kazanın şokuyla evine gitti.

Evinden alınan Hüseyin Yıldırım, Keşan Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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