Otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Kazada yaralanan ve otomobilde sıkışan İbriceli, Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait kaza kırım ekibi tarafından araçtan çıkartılarak 112 Acil Servis ambulansı ile kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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