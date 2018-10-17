EDİRNE:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 15:47

Patlayıcı deposuna mahkemeden ’ret’ kararı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim köyüne yapılması planlanan patlayıcı depolama tesisi ile ilgili mahkemeden ’ret’ kararı geldi. Trakya Platformu Üyesi Avukat Bülent Kaçar, "Alınan bu karar ile Trakya tarım topraklarının ne kadar önemli olduğu istinaf mahkemesi kararı ile ortaya çıktığı gibi" dedi.

Patlayıcı deposuna mahkemeden 'ret' kararı
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Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim köyüne yapılması planlanan patlayıcı depolama tesisi ile ilgili mahkemeden ’ret’ kararı geldi. Trakya Platformu Üyesi Avukat Bülent Kaçar, "Alınan bu karar ile Trakya tarım topraklarının ne kadar önemli olduğu istinaf mahkemesi kararı ile ortaya çıktığı gibi" dedi.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim köyüne yapılması planlanan patlayıcı depolama tesisi ile ilgili alınan kararın bölgedeki tarımsal arazilere zarar vereceği ve yok edebileceği gerekçesiyle iptali için mücadele veren Uzunköprü Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Hacer Doğrugüven, Av. Bülent Kaçar ve Kent Konseyi Başkanı Memet Akbal ve yönetim kurulu üyeleri basın açıklaması gerçekleştirdi.

Uzunköprü Çevre Gönüllüleri Derneği, Uzunköprü Kent Konseyi ve Trakya Platformu tarafından yapılan hukuki başvurunun olumlu sonuçlandığı açıklandı.

Uzunköprü Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Hacer Doğrugüven, yaptığı açıklamada, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görevi şirketleri gözetmek değil doğa, çevre ve kentlerimizin korunması konusunda koruma kültürünü uygulamaktır. Trakya bölgesinin ana fonksiyonu tarımsal faaliyetlerdir. Trakya’nın tarım toprakları tarımsal sit alanı ilan edilmelidir. Trakya’ya dayatılmak istenen hukuksuzluğa ve doğa talanına karşı tüm haklarımızı kullanarak doğamızı, topraklarımızı korumaya devam edeceğiz” dedi.

"Trakya toprakları sit alanı ilan edilmelidir"

Trakya Platformu Üyesi Avukat Bülent Kaçar, "Alınan bu karar ile Trakya tarım topraklarının ne kadar önemli olduğu istinaf mahkemesi kararı ile ortaya çıktığı gibi. Acilen verimli tarım topraklarımızın korunarak, tarımsal sit alanı haline dönüştürülmesi gerektiği de şu kararla birlikte hüküm altına alınmıştır. Geçtiğimiz süreçte siyasi iktidarın 141 büyük ovayı tarımsal sit alanı ilan etmesi gibi bir olayın ardından, Ergene ovası gibi kadim bir alanın çok verimli toprakların halen tarımsal sit alanı ilan edilmemesi bu bölgeye Trakya’ya karşı yapılan büyük bir haksızlık olacaktır. Siyasi iktidarı, Çevre Bakanlığını, Tarım Bakanlığını acilen göreve çağırıyorum. Trakya toprakları acilen tarımsal sit alanı ilan edilmelidir" denildi.
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