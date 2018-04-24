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24 Nisan 2018 Salı 11:01

Şehit polis Ahmet Can anısına yürüdüler

22 Temmuz 2016 tarihinde Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde PKK’lı teröristlerce çıkan çatışmada şehit olan şehit özel harekatçı Ahmet Can’ın anısına, doğa yürüyüşü gerçekleştirildi ve Mevlid-i Şerif okutuldu.

Şehit polis Ahmet Can anısına yürüdüler
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22 Temmuz 2016 tarihinde Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde PKK’lı teröristlerce çıkan çatışmada şehit olan şehit özel harekatçı Ahmet Can’ın anısına, doğa yürüyüşü gerçekleştirildi ve Mevlid-i Şerif okutuldu.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Altınyazı Köyü Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneğinin organizasyonuyla yapılan etkinliğe; Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) ve Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOKS) yürüyüş grupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Keşan Kaymakamı Nuri Özder ile şehit polis Ahmet Can’ın ailesinin de katıldığı etkinlikte, yürüyüşün ardından köy camisinde Mevlid-i Şerif okutuldu.
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