Şehitler için denize çelenk bıraktılar

Ainos Dalış Merkezi dalış ekibi, denizin içinde dev Türk Bayrağı açtı ve daha sonra düzenlenen tekne turunda denize şehitler anısına çelenk bırakıldı.

Atatürk büstünün önüne çelenk konulmasının ardından, Enez Liman Başkanı Necdet Biçici, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaparken, Enez Liman Başkanlığı tarafından ikramda bulunuldu.

Enez Cumhuriyet Meydanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kutlamalara, Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer Ersöz, Enez Belediye Başkanı Ecz. Abdullah Bostancı, kurum ve kuruluşların amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Edirne’nin Enez ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı.Enez Cumhuriyet Meydanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kutlamalara, Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer Ersöz, Enez Belediye Başkanı Ecz. Abdullah...

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