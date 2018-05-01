Tatili fırsata çevirdiler

Hava sıcaklığının 25 derece olduğu ilçede vatandaşlar, aileleriyle birlikte parklarda vakit geçirirken, çocuklar ise güzel havanın tadını çıkardı. Tatil gününü ailesiyle birlikte geçiren vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Edirne’nin Keşan ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tatilini ve havanın sıcak olmasını fırsat bilen vatandaşlar parklara akın etti.

Edirne’nin Keşan ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tatilini ve havanın sıcak olmasını fırsat bilen vatandaşlar parklara akın etti.Hava sıcaklığının 25 derece olduğu ilçede vatandaşlar, aileleriyle birlikte parklarda vakit geçirirken,...

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.