Edirne’nin Keşan ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tatilini ve havanın sıcak olmasını fırsat bilen vatandaşlar parklara akın etti.Hava sıcaklığının 25 derece olduğu ilçede vatandaşlar, aileleriyle birlikte parklarda vakit geçirirken, çocuklar ise güzel havanın tadını çıkardı. Tatil gününü ailesiyle birlikte geçiren vatandaşlar doyasıya eğlendi.
Tatili fırsata çevirdiler
Edirne’nin Keşan ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tatilini ve havanın sıcak olmasını fırsat bilen vatandaşlar parklara akın etti.Hava sıcaklığının 25 derece olduğu ilçede vatandaşlar, aileleriyle birlikte parklarda vakit geçirirken,...