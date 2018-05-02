Trafikte tehlikeli hareketler

Edirne’nin Keşan ilçesinde Paşayiğit Caddesi’nde seyir halinde olan motosikletin üzerinde bulunan 4 kişi yürekleri ağza getirdi.

Motosikletin 2 kişilik oturma koltuğuna 3 genç otururken 1 gencin de tersten direksiyona oturduğu gözlendi. Başlarında kask da bulunmayan gençler, plakasız motosikletle hiçbir şeye aldırış etmeden caddede ilerledi. Herhangi bir trafik ekibine de rastlamayan ve tehlikeli hareketler sergileyen gençler, zaman zaman vatandaşların yüreğini ağzına getirdi.