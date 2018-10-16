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16 Ekim 2018 Salı 16:23

Trakya Birlik Spor Kulübü, Yıldızlar Ligine yükselmeye hak kazandı

12-14 Ekim 2018 tarihleri arasında Yıldızlar 2. lige terfi maçları Ankara Yaşar Doğu Spor Salonunda yapıldı. 12 takımdan toplam 110 sporcunun mücadele ettiği müsabakalarda Trakya Birlik Spor Kulübü Yıldızlar 2. ligine çıkmaya hak kazandı.Trakya...

Trakya Birlik Spor Kulübü, Yıldızlar Ligine yükselmeye hak kazandı
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12-14 Ekim 2018 tarihleri arasında Yıldızlar 2. lige terfi maçları Ankara Yaşar Doğu Spor Salonunda yapıldı. 12 takımdan toplam 110 sporcunun mücadele ettiği müsabakalarda Trakya Birlik Spor Kulübü Yıldızlar 2. ligine çıkmaya hak kazandı.

Trakya Birlik Spor Kulübü Basın Birimi’nden yapılan açıklamada, “45 kiloda, Yunus Atalay 1., 60 kiloda Dağhan Ilgın Çetin 1., 71 kiloda Sinan Karakurt 3., 92 kiloda Atakan Çetin 5. olarak topladıkları 95 puan ile Yıldızlar 2. ligine çıkarak kulüp tarihine yeni bir başarı eklediler, Trakya Birlik Spor Kulübü olarak Minik Erkekler, Büyük Erkekler Süper Ligi ve Yıldızlar Ligi olmak üzere Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Liglerin hepsine katılan Ülkemizin sayılı Kulüpleri arasına girerek Edirne ve Trakya’nın gururu olmuştur. 2. Lige yükselen takımlar ise şöyle: ‘Ordu Büy Bld Sk, İstanbul Çatalca Güreş Gsk,Palandöken Bld Sk,Muğla Gsim Sk, Edirne Trakya Birlik Sk’” denildi.
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