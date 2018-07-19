Trakya Üniversitesi Kırkpınar’a ve pehlivanlarına sahip çıkıyor

Trakya Üniversitesi, Edirne’nin yanı sıra ülkenin en büyük kültür ve spor faaliyetlerinden biri olan ve namı kıtaları aşarak tüm dünya tarafından takip edilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne ve koçyiğit pehlivanlara, eğitim...

Trakya Üniversitesi, Edirne’nin yanı sıra ülkenin en büyük kültür ve spor faaliyetlerinden biri olan ve namı kıtaları aşarak tüm dünya tarafından takip edilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne ve koçyiğit pehlivanlara, eğitim alanında büyük bir destek veriyor.

Milli sporcu kontenjanından faydalanamayan pehlivanlara sahip çıkan Trakya Üniversitesi, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Baş ve Başaltı Boy ile Deste (büyük, orta, küçük) Boylar arasındaki tüm boylarda ilk 3’e giren yağlı güreşçilerden boy ve derece üstünlüğüne göre, “2018 Yılı Giriş Kitapçığı”nda belirtilen diğer koşulları yerine getirmek ve durumlarını belgelemek koşuluyla, Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na, giriş sınavı olmaksızın kayıt hakkı tanıyor. Trakya Üniversitesi aynı zamanda Başpehlivanlık kategorisinde güreşen pehlivanlara da, ilgili yüksek lisans programları için kayıt hakkı tanıyor.

Spora ve sporcuya her daim destek verdiklerini ancak Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni ayrı bir yere koyduklarını ifade eden Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu "Kırkpınar, bize 657 yıllık bir miras. Kırkpınar gücün, kudretin, dayanıklılığın ve saygının temsili bir organizasyon. Sporcuda olması gereken zeki, çevik ve ahlaklı olma hasletlerini barındıran koçyiğit pehlivanlarımızın, lisans ve yüksek lisans seviyesinde eğitimlerine destek vermek, güreşe ve pehlivanlarımıza sahip çıkmak hedefiyle böyle bir karar aldık. Geçtiğimiz yıl 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Başpehlivan olan İsmail Balaban ve kardeşi Turan Balaban’ı yüksek lisans öğrencisi olarak üniversitemiz bünyesine katmıştık. Aldığımız bu kararla kapsamı daha da genişleterek, yüksek lisansın yanı sıra lisans öğreniminde de pehlivanlarımızı destekleme kararı aldık. Üniversite olarak Kırkpınar’a ve pehlivanlarımıza desteğimiz artarak devam edecek" dedi.