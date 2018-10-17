Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Uzun Ankara’da görevine başladı

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Uzun, ULAKBİM TR Dizin’deki görevine başladı.

ULAKBİM tarafından TÜBİTAK ULAKBİM TR-Dizin Tıp Veri Tabanı Komitesi Üyeliği’ne seçilen Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Uzun, Ankara’da TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin Komitesi yeni dönem ilk toplantısına katıldı.

Toplantı ULAKBİM Müdürü Mirat Satoğlu’nun başkanlığında çeşitli üniversitelerden seçilmiş, yayıncılık konusunda uzman 30’a yakın öğretim üyesinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Veri tabanın oluşturulması amacıyla kurulan komite, Türkiye’de yayımlanan dergilerin, belirlenen kriterler çerçevesinde standart bir hale getirilmesini ve yayın kalitesini yükselterek uluslararası düzeyde kabul görmelerini sağlamayı amaçlıyor. TR Dizin, bu yıldan itibaren fen ve sosyal bilimler olmak üzere iki komitede çalışmalarını sürdürecek.