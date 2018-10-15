Trakya Üniversitesi’nde Aşure coşkusu

Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından, Trakya Üniversitesi Gastronomi Topluluğu’nun katkılarıyla, Muharrem ayı vesilesiyle organize edilen geleneksel “Aşure Günü ve Öğrenci Toplulukları Buluşması” yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesi Bolca Ana Yemekhanesi önünde gerçekleşen ve Trakya Üniversitesi öğrencileriyle akademik ve idari çalışanları bir araya getiren geleneksel buluşmaya, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Rektör Yardımcısı ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mümin Şahin, Genel Sekreter ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç ile akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Trakya Üniversitesi Gastronomi Topluluğu tarafından hazırlanan aşureleri, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindeki heyet birlikte dağıttı.

Buluşmada öğrencilere aşure ikram eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Aşure çok renkli, çok farklı lezzetleri uyum içinde bir araya getiren, lezzetli ve güzel bir tatlı. 50 farklı milletten öğrencinin bir arada olduğu üniversitemiz de tıpkı aşurenin çeşitliliği ve renkliliği gibi, çok uluslu, çok dinli ve çok milletli bir yapıya sahip. Aşure adeta üniversitemizin bu çok kültürlü yapısını yansıtıyor. Bu özel gün vesilesiyle çok farklı alanlarda faaliyet gösteren öğrenci topluluklarımızla bir arada olmak da, bu birlikteliğe anlamlı bir katkı sağlıyor. Öğrenci topluluklarımız burada üniversitemize yeni gelen öğrencilerimize çalışmaları hakkında bilgi veriyor. Üniversitemizde, bu çok kültürlü yapının bir yansıması olarak, akla gelebilecek hemen her alanda uğraş veren bir öğrenci topluluğu görmek mümkün. Bu özel günün düzenlenmesinde emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz başta olmak üzere hepimiz için çok keyifli bir buluşma oldu” dedi.

Trakya Üniversitesi öğrenci topluluklarının da stant açarak katıldığı ve faaliyetlerini tanıtarak üye kabul ettiği “Aşure Günü ve Öğrenci Toplulukları Buluşması” kapsamında, tüm öğrenci topluluklarının stantlarını gezen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. “Aşure Günü ve Öğrenci Toplulukları Buluşması”nda 10 bin kap aşure dağıtıldı.