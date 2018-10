Trakya Üniversitesi’nde Kardiyoonkoloji Tıp Öğrenci Kongresi

Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu (TÜBAT) tarafından, uluslararası alanda 4, ulusal alanda 12.’si düzenlenen, dünyada KardiyoOnkoloji alanında ilk tıp öğrenci kongresi olma özelliğini taşıyan “KardiyoOnkoloji Tıp Öğrenci Kongresi”, Balkan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Akademik Danışmanlığını Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cafer Zorkun’un üstlendiği, 13 ülkeden 200 katılımcının sözlü sunum ve poster bildirilerle katıldığı kongrenin açılışına, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi Genel Sekreteri ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Sezgin, Trakya Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Dahili Bilimler Başkanı ve Kongre Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fatih Özçelik, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu ve KardiyoOnkoloji Tıp Öğrenci Kongresi Başkanı Atilla Ülkücü, Bilimsel Araştırma Topluluğu Bilimsel Program Sorumlusu Nazlı Polat, Bilimsel Araştırma Topluluğu Genel Sekreteri Atakan Dündar ile yurt içi ve yurt dışından akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Trakya Üniversitesi öğrencilerinin bilimsel, sosyal ve akademik gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 1990 yılında, Sağlık Spor ve Kültür Daire Başkanlığı’na bağlı kurulan Bilimsel Araştırma Topluluğu tarafından düzenlenen ve alanında yetkin akademisyenlerle hekim adaylarını bir araya getiren kongrenin açılışında konuşan Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu ve KardiyoOnkoloji Tıp Öğrenci Kongresi Başkanı Atilla Ülkücü, “Dünya 2010 yılında KardiyoOnkoloji kavramına yöneldi. İnovatif ve yenilikçi düşüncenin her zaman desteklendiği üniversitemiz, onlarca ülkeyi geride bırakarak, Türkiye’deki ilk KardiyoOnkoloji Polikliniği’ni 2016’da faaliyete açtı. Bugün, dünya’daki ilk KardiyoOnkoloji Tıp Öğrenci Kongresi’yle yeni bir başlangıca daha ev sahipliği yapıyoruz. Bu kongreyi hayata geçiren TÜBAT, resmi olarak bir topluluk olsa da aslında biz büyük bir aileyiz. Bunu, tüm faaliyetlerimizde gözlemlemek mümkün. Kongrenin gerçekleşmesinde önemli destek ve katkıları olan Trakya Üniversitesi Rektörlüğü ile Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı’na, Edirne Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne ve desteklerini esirgemeyen Akademik Danışmanımız Doç. Dr. Cafer Zorkun Hocamızla Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

Trakya Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Dahili Bilimler Başkanı ve Kongre Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fatih Özçelik, “Kardiyoloji ve KardiyoOnkoloji konularının konuşulacağı kongrenin açılışını gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Kongreye, gerek konuşmacı gerek oturum başkanı olarak katkı ve destek verecek Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi mensupları, il dışından gelen öğretim üyeleri ve sözlü bildiriler sunacak olan öğrencilerimizi kutluyor ve kendilerine teşekkür ediyorum. Edirne, Osmanlı’ya başkentlik yapmış, payitaht ve medeniyetimizi en iyi gösteren şehirlerden biridir. Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi de 15. yüzyılda inşa edilen ve dönemin tıp hekimlerini yetiştiren, hastalara şifa olan, medeniyetimizin önemli eserlerinden biridir. Kongre dahilinde düzenlenecek sosyal gezi programıyla Edirne’de bulunan tarihi ve kültürel yapılara gerçekleştireceğiniz ziyaretlerin iyi birer tecrübe olacağına inanıyorum. Bilim dünyasına önemli katkılar sunmasını beklediğimiz kongrenin başarılı ve faydalı geçmesini diliyorum” diye konuştu.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu Başkanı Atilla Ülkücü nezdinde, topluğun tüm üyelerini, gerçekleştirdikleri bilimsel çalışmalar nedeniyle kutlayarak, “Daima, sorgulamaya, araştırmaya ve bilgilerinizi taze tutmaya çalışın. ‘Ben biliyorum.’ Demekten kaçının, sürekli yeni şeyler öğrenmeye odaklanın. İlim, koca bir okyanussa; bilgi, o okyanustan çıkardığımız parmağımızda kalan serinliktir. Her konuda, söylenebilecek yeni sözler vardır ve o sözleri de bulup çıkaracak olanlar sizlersiniz. Bakın, ne kadar güzel işler başarıyorsunuz. Bir öğrencinin, bilgiye sahip çıkarak bir kongre hazırlamasından, makale hazırlayıp sunmasından daha değerli bir şey yoktur.” dedi. Türkiye’de tek ve dünyada ilk 18 içinde yer alan bir tıp dergisini, Trakya Üniversitesi öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının hazırladığını belirten Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Bundan gurur duyuyoruz, bizler sizi her anlamda desteklemeye devam edeceğiz. Sizler, bizlerden daha ileriye gidecek, sesinizi tüm dünyada yankılatacaksınız. Akredite olmuş bir tıp eğitiminin verildiği bir üniversitenin öğrencileri olarak bunun gururunu gittiğiniz her yerde yaşayacağınıza inanıyorum. Başarılı bir kongre olmasını diliyorum.” dedi. İstanbul’u ve Balkanlar’ı fethederek üç kıtada hüküm süren medeniyetin, pek çok farklı kültürü Edirne’de hoşgörü içerisinde yaşattığına da vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Medeniyetimizin izleri ve özleri sizlerledir. Zaman ve mekân, gelecek artık sizlere emanettir” diyerek sözlerini tamamladı.

Koroner Arter Hastalıkları Risk Faktörleri, Perkütan Koroner ve Non-Koroner Girişmler, Kardiyovasküler Cerrahi, Kalp Kapak Hastalıkları, Kardiyoloji, Kardiyak Aciller, Kemoterapi, İmmunoterapi ve Radyoterapi sonucu ortaya çıkan kalp yetersizliğinin konuşulduğu kongre kapsamında, Trakya Üniversitesi Genel Sekreteri ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç, “Tıp ve Felsefe” İlişkisini konu edinen bir sunum gerçekleştirerek, tıp ve felsefe kavramları, tıp felsefesinin temel problemleri, tıpta yeni arayışlar ve alternatif tıp gibi konularda katılımcılara bilgi verdi. Kongre, sunum ve oturumların ardından düzenlenen sosyal geziyle sona erdi.