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10 Ekim 2018 Çarşamba 12:29

Trakya Üniversitesinde oryantasyon

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, fakülteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için oryantasyon programı düzenledi. Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlık...

Trakya Üniversitesinde oryantasyon
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Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, fakülteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için oryantasyon programı düzenledi. Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlık Binası’nda renkli görüntülere sahne olan toplantı, geniş bir katılım ve yoğun bir ilgiyle gerçekleştirildi.

Öğretim üyeleri, yeni gelen öğrencilerin danışman öğretim üyeleri ve 1. sınıf öğrencilerinin katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Kerem İşcanoğlu, Trakya Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Karaağaç Yerleşkesi ile Edirne hakkında bilgi verdi. İşcanoğlu, "Türkiye’nin tek sanat kampüsünde okumak büyük ayrıcalıktır" diyerek Trakya Üniversitesinin sadece akademik değil, aynı zamanda eşsiz güzellikteki, sanat eseri niteliğindeki kampüsleriyle de dikkat çektiğini sözlerine ekledi.

Programda, akademik ve idari çalışanların tanıtılmasının ardından Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde uygulanan danışmanlık sistemi, sınav sistemi ve akademik takvim hakkında bilgiler verildi. Trakya Üniversitesinin “Engelsiz Üniversite Birimi” hakkında gerçekleştirilen tanıtım sunumuyla birlikte toplantı sona erdi. Program kapsamında ayrıca bir de şehir gezisi düzenlendi.
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