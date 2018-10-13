EDİRNE:
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13 Ekim 2018 Cumartesi 15:23

Trakya Üniversitesinde oryantasyon programı

Trakya Üniversitesinde yaklaşık 300 öğrenci için bir oryantasyon programı gerçekleştirildi.Trakya Üniversitenin merkez ilçe haricinde kalan Uzunköprü ilçesinde faaliyet gösteren Uzunköprü Meslek Yüksekokulu ve Uzunköprü Uygulamalı Bilimler...

Trakya Üniversitesinde oryantasyon programı
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Trakya Üniversitesinde yaklaşık 300 öğrenci için bir oryantasyon programı gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitenin merkez ilçe haricinde kalan Uzunköprü ilçesinde faaliyet gösteren Uzunköprü Meslek Yüksekokulu ve Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu; Keşan’da faaliyet gösteren Keşan Meslek Yüksekokulu, Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu, Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu; İpsala’da yer alan İpsala Meslek Yüksekokulu’na yeni kayıt yaptıran yaklaşık 300 öğrenci için bir oryantasyon programı gerçekleştirildi.

Programda öğrencilere eşlik eden Trakya Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Cevdet Kılıç ile Genel Sekreter Yardımcısı Öğretim Görevlisi Hakan Akıncı, Trakya Üniversitesi, yerleşkeler, sınavlar ve üniversitenin öğrencilere sağladığı sosyal, bilimsel ve kültürel olanaklar gibi birçok konuda bilgi verdi.

Ayrıca oryantasyon kapsamında, Trakya Üniversitesinin yeni öğrencilerine Edirne’nin tarihi ve kültürel mekânları gezdirilerek şehir hakkında bilgi verildi. Programdan memnuniyetle ayrılan yaklaşık 300 öğrenci, Trakya Üniversiteli olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.
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