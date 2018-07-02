EDİRNE:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 09:16

Trakya’nın “Sarı Gelin”i çiçek açtı

Edirne’nin Keşan ilçesinde Trakya’nın simgelerinden olan ve “Sarı Gelini” olarak da adlandırılan ayçiçeği çiçek açtı.Trakya ovasında ekili olan ayçiçeği tohumlarının çiçeklenmesi görsel bir şöleni gözler önüne sunuyor. Çiftçinin...

Trakya'nın 'Sarı Gelin”i çiçek açtı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Edirne’nin Keşan ilçesinde Trakya’nın simgelerinden olan ve “Sarı Gelini” olarak da adlandırılan ayçiçeği çiçek açtı.

Trakya ovasında ekili olan ayçiçeği tohumlarının çiçeklenmesi görsel bir şöleni gözler önüne sunuyor. Çiftçinin el emeği, göz nuru ile tarlalarını işleyerek hazırladıkları topraklarında yetişen ayçiçeği olgunlaşma aşamasına girdi. Türkiye’nin ayçiçeği üretiminin önemli bir bölümünün yapıldığı Trakya’da tarlalar sarıya büründü. Ayçiçeğinin sarısı gün ışığıyla bulunca ortaya çıkan eşsiz manzara görenleri adeta büyülüyor. Fotoğraf sanatçılarının da uğrak noktalarından olan ayçiçeği tarlalarında kartpostal tadında fotoğraflar çekilebiliyor.

Öte yandan çiçek balı üretiminde de önemli yere sahip olan ayçiçeğinin, arıcılar açısından da büyük bir hayati değere sahip olduğu bildirildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku