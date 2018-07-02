Trakya’nın “Sarı Gelin”i çiçek açtı

Edirne’nin Keşan ilçesinde Trakya’nın simgelerinden olan ve “Sarı Gelini” olarak da adlandırılan ayçiçeği çiçek açtı.Trakya ovasında ekili olan ayçiçeği tohumlarının çiçeklenmesi görsel bir şöleni gözler önüne sunuyor. Çiftçinin...

Edirne’nin Keşan ilçesinde Trakya’nın simgelerinden olan ve “Sarı Gelini” olarak da adlandırılan ayçiçeği çiçek açtı.

Trakya ovasında ekili olan ayçiçeği tohumlarının çiçeklenmesi görsel bir şöleni gözler önüne sunuyor. Çiftçinin el emeği, göz nuru ile tarlalarını işleyerek hazırladıkları topraklarında yetişen ayçiçeği olgunlaşma aşamasına girdi. Türkiye’nin ayçiçeği üretiminin önemli bir bölümünün yapıldığı Trakya’da tarlalar sarıya büründü. Ayçiçeğinin sarısı gün ışığıyla bulunca ortaya çıkan eşsiz manzara görenleri adeta büyülüyor. Fotoğraf sanatçılarının da uğrak noktalarından olan ayçiçeği tarlalarında kartpostal tadında fotoğraflar çekilebiliyor.

Öte yandan çiçek balı üretiminde de önemli yere sahip olan ayçiçeğinin, arıcılar açısından da büyük bir hayati değere sahip olduğu bildirildi.