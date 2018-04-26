Türk-Bulgar sanayi odaları işbirliği masaya yatırıldı

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile Bulgaristan Stara Zagora Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile EEN WEST MAR Batı Marmara Konsorsiyumu Edirne KOSGEB İl Müdürlüğü koordinasyonunda, ikili işbirliği görüşmeleri gerçekleşti.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile Bulgaristan Stara Zagora Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile EEN WEST MAR Batı Marmara Konsorsiyumu Edirne KOSGEB İl Müdürlüğü koordinasyonunda, ikili işbirliği görüşmeleri gerçekleşti.

Stara Zagora firmaları ile İlimiz firmalarının buluşmasında, inşaat, turizm (tur operatörleri ve acentalar), enerji projeleri ve enerji yatırımları ve baharat imalatı (ihracatı) gibi sektör temsilcileri bir araya geldi.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, “Komşu ülkemiz Bulgaristan, yıllardır ticari ilişkilerimizde yüksek potansiyeli bulunan ülkelerden biridir. Ülkemiz ve İlimiz için stratejik bir iş ortağı durumunda olan Bulgaristan ile sık sık bir araya gelerek ticaret hacmimizi artırmak her iki ülke için önem arz etmektedir. Bu sebeple bugün Stara Zagora bölgesinden gelen işadamlarımızı Edirneli işadamlarımız ile buluşturarak bu amaca yönelik bir İkili İş Görüşmesi organize ettik” dedi.

Edirne’nin sosyo-ekonomik yapısı ve turizmi hakkında bilgiler veren Zıpkınkurt, “Ülkelerimiz arasında halihazırda süregelen işbirliklerinin, düzenlediğimiz bu programla iki bölge arasında yeni kapılar açmasını temenni ederim” ifadelerini kullandı.

İki ülke ticari ilişkilerini daha ileriye taşımak için her türlü çalışmaya destek vereceklerini belirten Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Vassil Valchev, ikili iş görüşmelerinin verimli geçmesi dileklerinde bulundu.

Son olarak konuşmasını gerçekleştiren Stara Zagora Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oleg Stoilov bölgenin ekonomisi ve ticari faaliyetleri hakkında bilgiler vermesinin ardından ikili iş görüşmeleri gerçekleşmeden önce kendilerini ve firmaları tanıtmaları için üyelerine söz verdi.

Bire bir olarak kendilerini, firmalarını ve iş kollarını tanıtan üyeler toplantının sonunda sektör temsilcileri bir araya gelerek ikili iş görüşmelerini gerçekleştirdi.