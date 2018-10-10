Trakya Üniversitesi tarafından, Trakya Üniversiteler Birliğinin destekleriyle düzenlenen “Uluslararası Edirne Tarihi ve Kültürü Sempozyumu”nun ilki için geri sayım başladı.

Trakya Üniversitesi tarafından, Trakya Üniversiteler Birliğinin destekleriyle düzenlenen “Uluslararası Edirne Tarihi ve Kültürü Sempozyumu”nun ilki için geri sayım başladı.

12-14 Ekim 2018 tarihlerinde, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde Balkan Kongre Merkezi’nde düzenlenecek sempozyumda, antik dönemden günümüze dek birçok kavim ve medeniyete ev sahipliği yapan Edirne’nin, tarihi, coğrafi ve kültürel önemi ele alınacak. Sempozyum, Trakya Üniversitesi ile birlikte Trakya Üniversiteler Birliğini oluşturan, Tekirdağ Namık Kemal, Kırklareli, Çanakkale Onsekiz Mart ve Bandırma Onyedi Eylül üniversitelerinin destek ve katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Onursal Başkanlığını Trakya Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı ve Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun üstlendiği, Düzenleme Kurulu’nu Prof. Dr. Engin Beksaç, Prof. Dr. Ömer Soner Hunkan, Prof. Dr. Rıdvan Canım, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nur Morkoç ve aynı zamanda kongrenin sekreteryasını üstlenen Öğr. Gör. S. Hakan Akıncı’nın oluşturduğu sempozyuma, 4’ü uluslararası olmak üzere toplam 31 konuşmacı sunumlarıyla katkı sağlayacak.

Konuyla ilgili bilgi veren Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Traklar’dan bu yana birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Osmanlı Barışı’nın temellerinin atıldığı, ilk önce gönülleri daha sonra İstanbul’u ve Balkanlar’ı fetheden bir medeniyetin yükseldiği Edirne’de ve Edirne’nin yükselen değeri Trakya Üniversitesinde, uluslararası, bilimsel nitelikte bir etkinliğe daha ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu etkinlikte değerli desteklerini bizden esirgemeyen Trakya Üniversiteler Birliğinin üye üniversitelerine ve kıymetli yöneticilerine teşekkür ederiz. İnanıyoruz ki sempozyumla, Edirne’nin her geçen gün daha da gün yüzüne çıkan tarihi zenginliklerine bilimsel olarak katkı sağlayacak ve kültürel değerlerimiz için akademik bir bakış açısı geliştireceğiz. 3 gün sürecek sempozyuma, konuya ilgi duyan herkesi bekliyoruz” dedi.