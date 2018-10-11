EDİRNE:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 16:28

Yazar Tunca’dan öğretmenlere Edirne sitemi

Edirne’nin en önemli yazarlarından olan Ayhan Tunca, Edirnelilerin Edirne’yi araştırmadığını, kentin tarih ve kültürünü bilmediğini ileri sürdü.Edirne Kitap Fuarı’nda stant açan ve 15 kitabını okurlarına sunan Tunca, yeni kitabı...

Yazar Tunca'dan öğretmenlere Edirne sitemi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Edirne’nin en önemli yazarlarından olan Ayhan Tunca, Edirnelilerin Edirne’yi araştırmadığını, kentin tarih ve kültürünü bilmediğini ileri sürdü.

Edirne Kitap Fuarı’nda stant açan ve 15 kitabını okurlarına sunan Tunca, yeni kitabı Köy Enstitüleri ve Kepirtepe’de stantta en önde yerini aldı. Tunca, "Edirneliler Edirne’nin hiçbir şeyini tanımıyor. Tarih ve kültür bağlamında araştırmayan, bilmeyen öğretmenler var. Edirneli öğretmenler var. Çok acı bir şey bu" dedi.

Edirne’yi sevdiğini ve yazması gerektiğine inandığını belirten Tunca, "Edirne’yi yazmak gerektiğini düşünüyorum. Edirne’yi en az 20 bin kişiye gezdirdim, öğrettim Edirne’yi. Ben bir Edirne öğretmeniyim. Edirne’yi en iyi bilen ve anlatan biriyim. Varsa bunun tersini söyleyen bana gelsin. Edirne’ye çok emek verdim. Araştırdım. Bana göre ulus sevgisine ulaşmanın yolu yerel sevgiyle oluşur, gelişir. Yerel sevginin yolu yereli tanımaktan geçer. Soyut sevgi değildir. Yereli tanırsın. Tarihi ile kültürü ile gelenekleriyle. Sen biraz tanıdıktan sonra o seni bırakmaz. Onu tanıyınca kuyunun içindesin. Edirne kuyusunun içine düştüğünde onun dibi yoktur" şeklinde konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku