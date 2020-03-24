Eğitim-44:
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31 Mart 2020 Salı 13:27

24 Derslikli Sümer İlkokulu İnşaatı Protokolü İmzalandı

Vali Aydın Baruş Başkanlığında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çalık Holding adına İnşaat Yatırım Genel Müdürü Mesut Kutluay arasında protokol imzalandı.

24 Derslikli Sümer İlkokulu İnşaatı Protokolü İmzalandı
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“Eğitime % 100 Destek” kampanyası kapsamında deprem nedeniyle yıkım kararı alınan Sümer İlkokulunun yeniden inşa edilmesini üstlenen Çalık Holding’in İnşaat Yatırım Genel Müdürü Mesut Kutluay; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti ile “Eğitime % 100 Destek” kampanyası kapsamında bizde Çalık Holding olarak bu çağrıya cevap verdik.

Çalık Holding eğitime katkı sağlamaktan son derece mutludur, gururludur. Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Çalık Bey daha evvel sosyal sorumluluk çerçevesinde Hasan Çalık Devlet Hastanesi, Diniye Çalık Cami ve 32 derslikli Mahmut Çalık Anadolu Lisesini eğitime kazandırmıştı.

Sümer İlkokulunun 24 derslikli olarak yeniden inşa edilmesi işini Çalık Holding olarak üstlenmekten onur duyuyoruz.

Bu vesile ile şu an imzalarını attığımız okul protokolünün hayırlı olmasını temenni eder, dünyaya musallat olan Covid-19 virüsünden bir an önce tüm insanlığın kurtulmasını Allah’tan niyaz ederiz. Yapacağımız okuldan mezun olacak çocuklarımızın vatana millete hayırlı olmalarını temenni ederim” dedi.

Vali Baruş ise yaptığı konuşmasında; “24 Ocak 2020 tarihinde Sivrice merkezli meydana gelen depremde ilimizde pek çok okulumuz ağır hasar gördü, bu okullarımızdan biride Sümer İlkokulumuzdu. Özellikle merkezde olması nedeniyle yoğun öğrenci mevcuduna sahip olan okulumuzun yapılması önceliklerimiz arasındaydı. Hayırseverlerimize çağrıda bulunduk. Okullarımızın yeniden yapılması için katkı sağlamalarını istedik. Bu çağrımıza ilk cevap verenlerden biride Çalık Holding oldu. Sümer İlkokulunun yeniden inşa edilmesi sürecinde bizlere büyük katkıları olacak. Katkıları nedeniyle başta Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık ve değerli çalışanlarına, birlikte sözleşmeyi imzalayacağımız Mesut beye katkılarından dolayı teşekkür ederim. Çocuklarımız kısa sürede inşa edilecek olan 24 derslikli okulumuzda ferah bir ortamda eğitimlerine devam edecekler ve depremin bıraktığı psikolojik etkiyi atlatarak güzel bir eğitim sürecine gireceklerdir. İlimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı ve 24 derslikli okul protokolü imzalandı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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