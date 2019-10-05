5. Hayat Boyu Öğrenme Şenlikleri Başladı

Malatya Valiliğinin desteğiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde kamu kurum ve kuruluşların katılımıyla farklı öğrenim ve yaş gruplarındaki vatandaşların sosyo-kültürel gelişimlerini desteklemek ve istihdam edilebilirliklerini arttırmak amacıyla; bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmek, bilgiye erişimlerini kolaylaştırmak ve nihayetinde öğrenen bireyden öğrenen topluma ve öğrenen Türkiye’ye doğru bir dönüşüm gerçekleştirmek vizyonuyla başlatılan ve bu sene 5.’si düzenlenen Malatya Hayat Boyu Öğrenme Şenlikleri başladı.

Malatya Park A.V.M. önünde organize edilen Sergi ve Öğrenme Şenlikleri için 17 Mayıs perşembe günü bir tören düzenlendi. Saat 14.00’de düzenlenen törene Vali Aydın Baruş, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İlçe Kaymakam ve Belediye Başkanları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, STK temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ile İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan tören, Kur’an-ı Kerim Tilaveti, şehitlerimiz için okunan dualar, tasavvuf musikisi dinletisi ile devam etti. Bu yıl 5. kez açılan ‘Hayat Boyu Öğrenme Şenlikleri’ açılış töreninde ilk olarak Malatya Millî Eğitim Müdürü Ali Tatlı bir konuşma yaptı.

İl genelinde 2018-2019 döneminde 3385 kurs merkezinin açıldığını ve bu kurslardan 64 bin 588 kursiyerin faydalandığını belirten Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, ilimizde Valimiz Sayın Aydın Baruş’un öncülüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinasyonunda, Kamu kurumlarımız ve STK’lar ile birlikte 50 stantla etkinliğin başlayacağını söyledi. Ali Tatlı, "Öğrenme Şenliğinin hayat boyu öğrenme faaliyetlerine katılımı arttırmayı hedefleyerek, öğrenme fırsatları hakkında halkı bilgilendiren, eğlenerek öğrenmeyi teşvik eden, sanatsal ve kültürel gösteriler içeren etkinlikler bütünü olduğunu belirterek bu şenlikte bireyler kendilerini geliştirme konusunda merak ve istek uyandırarak, öğrenmenin kişiyi rehabilite eden eğlenceli yönünün fark edilmesini ve bireylerin öğrenme süreçlerine aktif olarak katılmasını sağlamaktır” dedi.

Her bir ferdimizi daha üretken ve daha donanımlı hale getirmek için yapılan bir işte gayret sarf eden bütün kurumlara teşekkür eden Tatlı, “Malatya için belirlediğimiz, hayata geçirdiğimiz ve hayata geçireceğimiz onlarca projelerimiz var" şeklinde konuştu.

Vali Baruş sözlerinin başlangıcında; “Tarih boyunca dünyada hak ve hakikatin sesi olmuş, dünyaya adalet götürmüş büyük milletin torunları olan Türk Silahlı kuvvetlerimizin Fırat'ın doğusunda gerçekleştirmiş olduğu barış harekatında kendilerine başarılar diliyorum. Allah yardımcıları olsun. Bu hareket esnasında eşsiz makama erişen şehitlerimize yüce Rabbimden sonsuz rahmet diliyorum. Gazilerimize Allah şifalar versin.

Bilgi, hikmet ile hakikate dönüşür diyerek bilginin ve öğrenmenin önemine değinen Vali Baruş; “Türk milleti Çağlar boyunca dünyada hakikatin uygulayıcısı olan arif bir millettir. Biz de onların bugünkü temsilcileri olarak üzerimize düşeni yapmalı, gereken değeri vermeli, hakikatin peşinde koşmalı ve ilim ile amel etmeliyiz. Bu anlamda bugünkü “Öğrenme Şenliği” de bu hakikati arama çabalarına bir destek mahiyetindedir. İlimizde 5.’sini düzenlediğimiz öğrenme şenliğinde amaç; eğitimin, öğrenmenin hayat boyu bir çaba olduğunu ve hayat boyunca devam etmesi gerektiğidir. “Beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz” hadisi ile eğitim sürecinin çocuğun daha dünyayı algılamaya başlamasından itibaren hayatını kaybedene kadar devam etmesi gereken bir süreç olduğunu vurgulamaktadır. Sadece okul sıralarındaki eğitim değil, hayatın her safhasında yetişkinlerimizin, yaşlılarımızın ve dezavantajlı kesimlerimizin eğitimi bu sürece dâhil edilmesi gereken süreçlerdir. Bu nedenle bizler hayatımızın her alanında bu eğitim çabalarına destek vermemiz ve çocuklarımızı, aile fertlerimizi buna özendirmemiz gerekiyor. Çünkü eğitimi herhangi bir safhasında bıraktığınız takdirde dünyayı takip edemezsiniz. Onun için gerek aile ortamlarında, gerekse hayatın diğer sosyal ortamlarında bu eğitim sürecini devam ettirmemiz lazım ve bu eğitim sürecinin ne kadar üzerinde durursak, ne kadar önem verirsek milletimiz de toplumumuz da o kadar ileriye gidecektir. Milletler arasındaki uygarlık yarışında öne çıkacaktır.

Bu şenliğin eğitim konusundaki ve öğrenme konusundaki bilincimize katkı sağlamasını diliyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından ‘5. Hayat Boyu Öğrenme Şenlikleri’nin kurdelesi kesilerek, stantlar gezildi. Açılan stantların yanı sıra yoğun etkinliklerin düzenleneceği sergi ve şenlikler, 19 Ekim Cumartesi gününe kadar 10.00 – 19.00 saatleri arasında açık kalacak. Sergi ve şenliklere tüm vatandaşlar davet edildi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)