Eğitim-44:
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04 Nisan 2019 Perşembe 10:47

8455 Öğrenciye Engellilik Bilinci Verildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğü ve Malatya Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu işbirliğinde ortaokul öğrencilerine engellilik bilincini kazandırmak ve engellilerin genç nesil tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlamak, engelli bireylerin toplum içinde farkındalığını arttırmak ve engellilerin toplumla bir bütün halinde yaşadığını vurgulamak amacıyla başlatılan “Farklı Olanla Birlikte Yaşamak” projesi bu yılda devam ediyor.

8455 Öğrenciye Engellilik Bilinci Verildi
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Bu kapsamda Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulunda gerçekleştirilen programa Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu Okul Müdürü, okul yöneticileri, öğrenciler, sunumlarını yapmak üzere ortopedik engelli Milli Atlet Ramazan Cuğlan ve görme engelli PDR Uzmanı Nurettin Kaplan katıldı.

Milli Atlet Ramazan Cuğlan, “Herkesin bir engelli adayı olduğunu unutmamamız gerekir. Yaşamın bize neler getireceğini bilemeyiz. Kısa bir anlığına görme, duyma, hareket etme yetilerinizin olmadığını düşünün. Çevrenizdeki engellilere yaşamı kolaylaştırmayı sağlayın” dedi.

Görme engelli olmasından dolayı gerek eğitim hayatından gerekse de günlük hayatta yaşadığı zorlukları öğrencilere anlatan PDR Uzmanı Nurettin Kaplan, “ Yaşadığımız süre içerisinde umudumuzu ve inancımızı kaybetmeden yaşamalıyız. İnsan önce kendinin başarabileceğine, karşılaştığı zorluklarla baş edebileceğine inanmalıdır” dedi.

Engelli olmayan vatandaşların empati kurarak engelli vatandaşların yaşamına kolaylık sağlamaları gerektiğini ifade eden Kaplan, kaldırımlarda, trafikte, hayatın birçok noktasında insanların duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

Okullarda yapılan sunumlardan sonra okul bahçelerinde oluşturulan parkurlarda öğrenciler tekerlekli sandalye ve baston ile parkuru tamamlayarak kısa süre de olsa empati kurmaları sağlanmış oldu.

Toplamda 8455 öğrenciye ulaşıldı

Kent Konseyi Genel Sekreterliğinden verilen bilgiye göre 2017-2018 eğitim yılı içerisinde yaklaşık 50 lisede 6700 öğrenciye, 2019 yılında ise 17 ortaokulda 1755 öğrenciye toplamda 8455 öğrenciye ulaşıldığı belirtildi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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