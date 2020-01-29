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29 Ocak 2020 Çarşamba 13:58

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları İlimizdeki Okulların Onarımını Üstlendi

Vali Aydın Baruş Başkanlığında 29.01.2020 günü Valilik Makamında, 24.01.2020 tarihinde merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesi olan deprem nedeniyle ilimiz genelinde zarar gören okulların onarımları için nakdi yardım yapılması ile alakalı Malatya Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları arasında protokol imzalandı.

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları İlimizdeki Okulların Onarımını Üstlendi
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Deprem felaketinde zarar gören Doğanyol İlçesinde bulunan Gökçe İmam Hatip Ortaokulu ve şehit Türkan Türkmen Ortaokulu, Pütürge ilçesinde Bulunan Çok Amaçlı Anadolu Lisesi ve Pansiyonu, Pütürge İmam Hatip Ortaokulu, Pütürge Yatılı Bölge Ortaokulu ve pansiyon binası, Pütürge Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kale ilçesinde bulunan İzollu Çok Amaçlı Anadolu Lisesi, Kale Bent Ortaokulu, Battalgazi ilçesinde bulunan Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi okullarının tadilatları için yapılacak nakdi yardım için Malatya Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları arasında protokol imzalandı.

Vali Aydın Baruş yapmış olduğu konuşmasında; “Özellikle Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçemizin bir bölümünde deprem çok şiddetli bir şekilde hissedildi. Bu esnada sarsıntıdan dolayı birçok binada hasar meydana geldi. Vatandaşlarımızın, kurumlarımızın ve okullarımızın hasar tespitlerine devam ediyoruz. Çok şükür bu depremden dolayı okullarımızda yıkım olayı meydana gelmedi, orta hasar düzeyindeki okullarımızı da bir an önce eğitim ve öğretime devam ettirmek durumundayız. Özellikle hasarın yoğun olduğu köylerimiz ve mahallelerimizde çocukları çadırlarda bırakmayacağız ve yatılı okullara yerleştirme konusunda çalışmalarımız devam ediyor.

Sözlerine devam eden Vali Baruş; “Bu yaşadığımız afetler bize çok büyük tecrübe kazandırdı. Bütün kamu kurumları bir deneyim kazandı. Bu deneyimin vermiş olduğu tecrübe çerçevesinde biz daha ilk akşamdan okullarımızı, spor salonlarımızı, belediye sosyal tesislerini vatandaşlarımız için açtık. Belediyelerimiz, Kurumlarımız ve STK’larımız ile birlikte ilk müdahalelerimizi hızlı bir şekilde gerçekleştirdik.

Bundan sonra da yaralarımızı yavaş yavaş saracağız. Çok ciddi bir organizasyonla görev alan arkadaşlarımız fedakârca çalışıyorlar” dedi.

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları CEO’su Ahmet Köse ise; “Ben bir Malatyalı olarak size çok teşekkür etmek istiyorum. 1999 depreminde Kocaeli'nde idim. Depremi yaşadım, çaresizliğin ne olduğunu yaşadım daha sonra Van depreminde benzer yardım kampanyaları yapmak üzere Van’daydım. Tunceli Pülümür depremine de gitmiştim ama ilk defa bu kadar organize, kamu kurumlarının bu kadar birbiriyle senkronize ve düzenli şekilde müdahale ettiğini görmek bizleri duygulandırdı. Buradaki ciddi bir düzen, tertip ve senkronizasyon dünya standartlarında bir müdahale gördüm. Bu yönüyle bir Malatyalı olarak sizi tebrik ediyorum.

Biz anaokulundan üniversiteye kadar Avrupa'nın en büyük eğitim kurumlarından biriyiz. 200 binden fazla öğrencimiz var. Dünyada 6 tane üniversitemiz var. Tabii deprem konusu olunca biz direkt yereldeki irtibatımız olan Bahçeşehir Koleji kurucumuz aynı zamanda Baro Başkanımız ile çok hızlı bir şekilde irtibata geçtik. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile irtibata geçerek destek olma noktasında bize de böyle bir fırsat doğmuş oldu. Biz okulları gezdik gördük. Söz verdiğimiz deprem hasarlarının onarımı dışında okullara yapılacak bazı şeyler var” dedi.

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları CEO’su Ahmet Köse okulların onarımı dışında Kale ilçemize sistem laboratuvarı ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları kurucu müdürü Enver Yücel’in de talimatıyla Pütürge Yatılı Bölge Okuluna Robotik Kodlama sınıfı açacaklarının sözünü de şifai olarak Vali Baruş’a verdi. Ayrıca okullarımızın kütüphanelerinin güçlendirilmesine katkı sunacaklarını da ifade ettiler.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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