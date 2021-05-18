Eğitim-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Mayıs 2021 Salı 13:58

Başkan Sadıkoğlu’ndan 19 Mayıs mesajı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Sadıkoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google News ile Takip Et LinkedIn'de Paylaş
banner710

Başkan Sadıkoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 102 yıl önce vatanımızın düşman işgalinden kurtuluşu ve bağımsızlığımız için Samsun’a çıkarak Kurtuluş Mücadelemizi başlatmıştır.

Aziz milletimiz, Atamızdan aldığı işaretle tek yumruk olmuş, canı pahasına cepheden cepheye koşmuş, destansı kahramanlıklarla milli mücadelemiz zaferle sonuçlanmıştır.

19 Mayıs ruhu, her türlü boyunduruk karşısında bağımsızlığa sıkı sıkıya sarılmış bir milletin kahramanlık destanı olarak, tüm milletlere de örnek olmuştur.

Milli mücadelemizin başkahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu anlamlı ve özel günü gençlerimize hediye etmesi, Cumhuriyetimizi yarınlara taşıyacak olan gençlerimize duyduğu inanç ve güvenin bir göstergesidir.

Ülkemizin geleceği, girişimci ve üretken gençlerimizin ellerinde şekillenecektir. Aydınlık yarınlar gençlerimizin omuzlarında yükselecektir.

Bizler de iş dünyası olarak, atalarımızın yazdığı başarılarla ve gururla dolu tarihimize gençlerimizin sahip çıkacağına yürekten inanıyor ve onlara daima güveniyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli mücadelemizin tüm kahraman şehitlerini rahmet ve minnetle anıyor, kıymetli gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.”



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google News ile Takip Et LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
Öğrencileri İle İnternet Üzerinden Aktif İletişime Devam Etti Öğrencileri İle...
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vali Baruş İnşaatı Devam Eden Okullarda İncelemelerde Bulundu Vali Baruş İnşaatı Devam Eden Okullarda İncelemelerde...
MTÜ’den 3. Kuruluş Yıldönümü ve 19 Mayıs Kutlama Programı MTÜ’den 3. Kuruluş Yıldönümü ve 19 Mayıs...
Rektör Karabulut, 19 Mayıs Mesajı Yayımladı Rektör Karabulut, 19 Mayıs Mesajı Yayımladı
MTÜ’den Çevrimiçi Bayramlaşma Programı MTÜ’den Çevrimiçi Bayramlaşma Programı
Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’un Ramazan Bayramı mesajı Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’un Ramazan...
MTÜ’den Tarımsal Eğitim ve Öğretimin 175. Yıldönümünü Etkinliği MTÜ’den Tarımsal Eğitim ve Öğretimin 175. Yıldönümünü...
MTÜ Kariyer ve Marka Sohbetleri’ne Başkan Çınar Katıldı MTÜ Kariyer ve Marka Sohbetleri’ne Başkan Çınar...
Malatya Milli Eğitim Müdürü Kanbay, Yazıhan İlçesindeki Okulları Ziyaret Etti Malatya Milli Eğitim Müdürü Kanbay, Yazıhan İlçesindeki...
MTÜ Akademik Açılış ve İşadamı Çalık’a Fahri Doktora Takdim Töreni Yapıldı MTÜ Akademik Açılış ve İşadamı Çalık’a...
MTÜ’den “Covid-19 Pandemisi ve Aşı Süreci” konulu e-panel MTÜ’den “Covid-19 Pandemisi ve Aşı Süreci”...
MTÜ Tıp Fakültesine 80 öğrenci alınacak MTÜ Tıp Fakültesine 80 öğrenci alınacak
MTÜ’de e-mezuniyet töreni ve e-konser gerçekleşti MTÜ’de e-mezuniyet töreni ve e-konser gerçekleşti
MTÜ’de Covid-19 nedeniyle “E-Mezuniyet Töreni” düzenleniyor MTÜ’de Covid-19 nedeniyle “E-Mezuniyet Töreni”...
Öğrencileri İle İnternet Üzerinden Aktif İletişime Devam Etti Öğrencileri İle İnternet Üzerinden Aktif İletişime...
Tatlı, Okul Müdürleri ve Öğretmenler İle Telekonferans Toplantısı Yaptı Tatlı, Okul Müdürleri ve Öğretmenler İle Telekonferans...
Yukarı Çık
banner737
banner716

Vali Baruş İnşaatı Devam Eden Okullarda İncelemelerde...
Vali Aydın Baruş, 24 Ocak depreminin ardından zarar gören okulları yeniden eğitim hayatına kazandırmak...

Haberi Oku