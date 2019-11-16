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16 Kasım 2019 Cumartesi 17:17

Beşeri Tıbbi Ürün Tanıtım Temsilciliği Eğitimi İçin 3. Dönem

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin (MTÜ) Sağlık Bakanlığı ile yaptığı işbirliği sonucunda uzaktan eğitim sistemi üzerinden verdiği Beşeri Tıbbi Ürün Tanıtım Temsilcilerine Yeterlilik Belgesi Eğitimi için 3. Dönem kayıtları 29 Kasım 2019 tarihine kadar yapılabilecek. Yeni yönetmelik kapsamında lise mezunu olan yada olmayanlar için 1 Nisan 2020 tarihinde ilaç firmalarının ürün tanıtım temsilcisi olabilmek için bu eğitimleri artık alabilecek.

Beşeri Tıbbi Ürün Tanıtım Temsilciliği Eğitimi İçin 3. Dönem
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Türkiye'de üniversitelerin, ürün tanıtım temsilcisi yetiştiren bölümlerden mezun olmayan yada Beşeri Tıbbi Ürün Tanıtım Temsilcisi Belgesine sahip olmayan kişilerin ilaç firmaları tarafından istihdam edilmesi ve yasal olarak ilaç tanıtımı yapabilmesi için Beşeri Tıbbi Ürün Tanıtım Temsilcilerine Yeterlilik Belgesi alması zorunluluğu bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Malatya Turgut Özel Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan Beşeri Tıbbi Ürün Tanıtım Temsilcilerine Yeterlilik Belgesi Eğitiminin üçüncü dönem kayıt süreci başlatıldı. Kayıtlar 29 Kasım 2019 tarihine kadar yapılabilecek.

Uzaktan eğitim sistemi üzerinden verilecek olan Beşeri Tıbbi Ürün Tanıtım Temsilcilerine Yeterlilik Belgesi Eğitimi için başvurular http://uttkayit.ozal.edu.tr/ adresi üzerinden alınacak.

-Lise mezunları için yeni fırsat

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 16 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” te halen ilaç firmaların da çalışıp da lise mezunu olan veya olmayan içinde yeni bir fırsat imkanı verdi. Yönetmenlik değişikliği şu şekilde; “Yeterlilik belgesi almamış kişilerden lise mezunu olanlar veya lise mezunu olmadığı halde 3/7/2015 tarihinden önceki beş yıl içerisinde fiilen iki yıl ürün tanıtım temsilcisi olarak çalışmış olanlar ile 1/1/2019 tarihinden itibaren liseden mezun olanlara, 1/4/2020 tarihinden önce yeterlilik belgesi almaya hak kazanmaları durumunda Kurum tarafından yeterlilik belgesi düzenlenir.”



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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