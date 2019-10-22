Eğitim-44:
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22 Ekim 2019 Salı 16:35

Büyükşehir Belediyesi Hizmetiçi Eğitim Programı Sona Erdi

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yönetici ve personellere yönelik olarak gerçekleştirilen ve iki gün süren Hizmetiçi Eğitim Semineri sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi Hizmetiçi Eğitim Programı Sona Erdi
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Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitim programının ikinci gününde ‘Ben, Biz, Belediye ve Malatya’ gibi konularda Prof. Dr. Aytaç Açıkalın yapılması gerekenler hakkında bilgiler aktardı.

Slayt eşliğinde bilgiler aktaran ve sohbet havasında geçen eğim programında Prof. Dr. Açıkalın, “Kurum içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımızı çok iyi bilmeliyiz. Çünkü sizler insanların mutluluğu için hizmet üretiyorsunuz. İnsanı sevmeyen Allah’ı sevemez. Çevremizdeki insanların mutluluğu için hizmet üretin. İnsanlar dünyaya mutlu olmak için gelir. Ben sizleri selamlıyorum çünkü siz insanları mutlu etmek için çalışıyorsunuz.

Hizmet vermiş olduğunuz kurumda her zaman kibar ve saygılı olun. Göreviniz gereği insanlara karşı mümkün olan bütün hizmeti verin, hizmeti esirgemeyin. Hizmeti verirken de samimi olun, saygılı ve kibar olun. Üç sihirli kelime vardır, Teşekkür ederim, Lütfen ve Özür dilerim bu üç kelimeyi sürekli kullanalım. Çünkü bu üç kelime bize bir şey kaybettirmez ama çok şey kazandırır” dedi.

21 Ekim Pazartesi günü başlayın ve iki gün süren eğitim programının ikinci gününde zabıta, halkla ilişkiler, güvenlik ve şoför personele yönelik olarak verilen ‘Ben, Biz, Belediye ve Malatya’ konuları ile eğitim programı sona erdi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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