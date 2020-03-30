Eğitim-44:
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30 Mart 2020 Pazartesi 15:39

Büyükşehir, Uzaktan Eğitime Başladı

Koronavirüs salgını dolayısıyla yüz yüze eğitim faaliyetlerine ara veren Malatya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yararlanması amacıyla uzaktan eğitim çalışmalarına başladı.

Büyükşehir, Uzaktan Eğitime Başladı
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Sanatsal kurslar ile üniversite hazırlık kursları internet üzerinden takip edilebilecek.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezlerinde düzenlenen sanatsal kurslar ile üniversite hazırlık kursu eğitimleri internet ortamına taşınıyor.

Kurs hocalarının anlatımıyla hazırlanan videolar, Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (MABEM) ile Sanat Merkezi (MABESEM) Youtube kanallarında paylaşılıyor.

“Sanat Evde” üst başlığıyla yürütülen sanatsal kursların uzaktan eğitim çalışması kapsamında gitar, keman, diksiyon, tiyatro, resim branşlarının ilk ders çekimleri tamamlandı.

Video çekimlerinin devam ettiği uzaktan eğitim çalışmaları kapsamında, üniversite hazırlık kursu derslerinin de ilk bölümleri çekildi. Montaj çalışmalarının devam ettiği dersler, MABEM Youtube Kanalından seyredilebilecek.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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