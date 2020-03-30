Büyükşehir, Uzaktan Eğitime Başladı

Video çekimlerinin devam ettiği uzaktan eğitim çalışmaları kapsamında, üniversite hazırlık kursu derslerinin de ilk bölümleri çekildi. Montaj çalışmalarının devam ettiği dersler, MABEM Youtube Kanalından seyredilebilecek.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezlerinde düzenlenen sanatsal kurslar ile üniversite hazırlık kursu eğitimleri internet ortamına taşınıyor.

Koronavirüs salgını dolayısıyla yüz yüze eğitim faaliyetlerine ara veren Malatya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yararlanması amacıyla uzaktan eğitim çalışmalarına başladı.

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