Eğitim-44:
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19 Şubat 2020 Çarşamba 14:51

Büyükşehir’den Gençlere Sınav Ve Meslek Rehberliği

Malatya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından gençlerin eğitim hayatlarına destek faaliyetleri yapılıyor.

Büyükşehir'den Gençlere Sınav Ve Meslek Rehberliği
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Bu kapsamda üniversiteye hazırlanan gençlere yönelik “motivasyon, hedef belirleme, verimli ders çalışma yöntemleri” konularında seminer verildi.

Malatya Kent Konseyi Salonunda düzenlenen seminer programına, gençler yoğun ilgi gösterdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi’nin üyesi olan ve üniversiteye hazırlanan yaklaşık 70 genç seminere katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Aile Danışma ve Destek Merkezi (MADEM) Rehberlik ve Danışmanlık Uzmanı Elif Şengönül’ün verdiği seminer, “Sınav ve Meslek Rehberliği” üst başlığında gerçekleştirildi.

Seminerde, Gençlik Merkezi üyelerine motivasyon, hedef belirleme, verimli ders çalışma yöntemleri detaylı olarak ve slayt gösterisi eşliğinde anlatıldı.

Gençlere, üniversite sınavı haftasına kadar her ay Sınav ve Meslek Rehberliği konusunda farklı alanlarda seminerlerin verilmeye devam edileceği belirtildi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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