Doğanşehir MYO’da “Kariyer ve Marka Sohbeti”

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen “Kariyer ve Marka Sohbetleri” etkinliğine Doğanşehir belediye Başkanı ve aynı zamanda okulu yaptıran hayırsever Vahap Küçük konuk olarak katıldı.

Doğanşehir Vahap Küçük MYO Girişimcilik Öğrenci Topluluğu tarafından organize edilen “Kariyer ve Marka Sohbetleri”ne Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük katıldı.

Okulun yapımını gerçekleştiren ve halen okulun birçok ihtiyacını karşılayan hayırsever insan Vahap Küçük’e öğrenciler yoğun ilgi gösterdiler.

Doğanşehir MYO’yu kendi evi gibi gördüğün, ilçeye böyle bir eser kazandırmış olmanın her zaman mutluluğunu yaşadığını belirten Küçük, “Ne iş yaparsanız yapın, imkanlarınız olduğu zaman, imkan bulduğunuz zaman mutlaka çevrenize, yörenize, insanlara, mağdurlara da yardım edin. Birçok yatırım yaptık. Ama benim en büyük mutluluğum ve gurur kaynağın Doğanşehir ilçesine kazandırdığımız eğitim kurumlarıdır. Doğanşehir’deki öğrenciler mutluysa ben de mutluyum. Doğanşehir’e yatırım yapmaya devam edeceğim.” dedi.

Rektör yardımcısı Prof. Dr. Feridun Merter ve Doğanşehir Vahap Küçük MYO Müdürü Doç. Dr. Ünal İspir’in de bulunduğu “Kariyer ve Marka Sohbetleri” etkinliğinde öğrencilerden gelen soruları da cevaplandıran Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, öğrencilerin Doğanşehirlilerin misafiri olduğunu ve bir sıkıntıyla karşılaştıklarında her zaman yanlarında olduğunu ifade etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)